「做好自己健康的第一責任人」 京穗等地快測包發燒藥缺貨

內地發布「新10條」優化防疫措施後，各地陸續撕下非特殊公共場所的健康碼掃碼海報，並取消查驗核酸陰性證明，「落地檢」檢測站、高速公路口檢疫關卡亦相繼撤銷，「做好自己健康的第一責任人」瞬間取代「外防輸入、內防反彈、動態清零」，成為新抗疫口號。民眾開始搶購快速抗原檢測包及各類發燒、感冒藥物，京、穗等地都有藥房缺貨。

官媒《中國新聞周刊》引述不具名內地公共衛生專家指出，元旦和農曆年假將至，屆時難免有大規模人員流動，預計未來一、兩個月內地將出現大規模感染。中國疾病預防控制中心前副主任馮子健日前公布數學模型測算結果，Omicron第一波疫情到達最高峰時，全民感染率可能達60%左右，隨後會逐步回落到平穩期，最終可能80%至90%民眾都感染過新冠。

在「做好自己健康的第一責任人」新環境下，北京、廣州等地多間藥房、網購平台上一些藥店，快測包都賣斷市，連花清瘟和消炎藥「布洛芬」等也缺貨，維他命C泡騰片亦售罄。萬泰生物等快測包生產商表示，目前市場需求很大，正加緊生產，其中之江生物更稱，爭取在本月及下月產能擴大4倍。

國務院聯防聯控機制昨發布居家治療指南、常用藥參考表及抗原檢測應用方案，指導無症狀及輕症患者居家隔離期間如何監測病情及用藥治療，提示普通民眾、兒童及孕婦一旦出現較嚴重症狀，包括呼吸困難、氣促、用藥後仍持續發燒超過攝氏38度等，就要自駕或召救護車入院治療；又要求長者每周做兩次快測，各地方政府要免費向長者派發足夠數量的快測包。

