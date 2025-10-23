「免費火鍋」誘買牛回報50厘 杭州600長者被騙4200萬

內地警方揭發一宗「免費火鍋」詐騙案，逾600名長者被騙去約4,200萬元人民幣(下同)。騙徒以提供免費火鍋為招徠，待長者飲飽食醉後力銷剛品嘗的內蒙牛肉，遊說以一萬元入場買牛，年回報率達50厘；投資10萬可免費前往內蒙參觀牧場。最終長者們獲得頭幾個月利息後，「火鍋店」已人去樓空。

央視節目「今日說法」日前報道，杭州警方於2023年破獲一宗專門針對中老年人的大型詐騙案。其中一名姓祝婦人，在朋友介紹下吃免費火鍋，吃完後有「小管家」上前，推薦她投資牛肉項目，指剛才吃的牛肉是其公司所養，投資1萬元便可認養一隻牛，年回報介乎15%至50%。

