「免費火鍋」誘買牛回報50厘 杭州600長者被騙4200萬

內地警方揭發一宗「免費火鍋」詐騙案，逾600名長者被騙去約4,200萬元人民幣(下同)。騙徒以提供免費火鍋為招徠，待長者飲飽食醉後力銷剛品嘗的內蒙牛肉，遊說以一萬元入場買牛，年回報率達50厘；投資10萬可免費前往內蒙參觀牧場。最終長者們獲得頭幾個月利息後，「火鍋店」已人去樓空。
央視節目「今日說法」日前報道，杭州警方於2023年破獲一宗專門針對中老年人的大型詐騙案。其中一名姓祝婦人，在朋友介紹下吃免費火鍋，吃完後有「小管家」上前，推薦她投資牛肉項目，指剛才吃的牛肉是其公司所養，投資1萬元便可認養一隻牛，年回報介乎15%至50%。
祝婦起初投資5萬元，一個月後收到逾2,000元利息，之後見公司有「投資10萬免費遊內蒙古基地」活動，便加碼5萬元，最終拿了兩個月利息。另一姓閭婦人吃了4次免費火鍋後，雖對騙案有戒心，但因感不好意思而投資1萬元，後來收到800元利息，便追加2萬；之後見上述「免費遊內蒙基地」，在小管家熱情疏通下讓她以8萬元投資額參加。受害人們在內蒙果見到牧場及牛群，牛隻身上還有認養人姓名及編號，然而包括職員在內都是經精心設計。
在投資後第3月，祝婦發現火鍋店已關門大吉，找不到人，才驚覺受騙報警。警方最終拘捕主腦王某等17名疑犯。王某因集資詐騙罪，被判囚7年6個月並罰款50萬元；而受害人的資金獲起回2,500多萬元。