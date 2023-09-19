內地爆紅茅台咖啡｜「醬香拿鐵」到底加了多少酒？ 喝完還能駕車嗎？

茅台瑞幸跨界聯名 美酒+咖啡是甚麼味？

新品在全國門店上線，一經推出就在瑞幸咖啡多個門店陸續售罄，#瑞幸茅台聯名#的相關話題，一度登上微博熱門搜索榜，討論度持續發酵。這一次聯名吸引眾多消費者嘗鮮，在社交網絡上爆火，首日銷量就突破542萬杯。面對「美酒＋咖啡」，大家最關注的是無疑是，這次的聯名咖啡裏到底加了多少茅台？據瑞幸咖啡介紹，「醬香拿鐵」使用了白酒風味的厚奶，裏面含有53度的貴州茅台酒，酒精度低於0.5%vol。根據傳媒推算，以瑞幸咖啡大杯的官方容量450ml來計，一杯醬香拿鐵裏含有的酒精低於2.25ml，而茅台酒精度為53%vol，也就是說一杯醬香拿鐵含有不超過4.25ml茅台。飲用醬香拿鐵後，會否涉嫌酒駕？對此，瑞幸官方客服表示，未成年人、孕婦、駕駛人員、酒精過敏者不建議飲用。

有內地乳業分析師表示，「19元一杯的醬香拿鐵或主打薄利多銷、以量取勝，能讓大眾都能嘗一下味道，有個新鮮感。」 茅台咖啡到底是甚麼味道？網友評價不一。有人覺得「酒味融合得比較好，沒想到茅台和咖啡意外地搭」，也有人認為「甜感明顯，不另外加糖也比較甜」，「奶味比較重，有點搶戲，咖啡味比較淡」。