內地爆紅茅台咖啡｜「醬香拿鐵」到底加了多少酒？ 喝完還能駕車嗎？

貴州茅台與瑞幸咖啡（Luckin Coffee）跨界合作，聯名咖啡「醬香拿鐵 」無9月4日正式開賣，首日就刷新瑞幸的單品紀錄，當天銷量突破542萬杯，銷售額更是突破1億元（人民幣，下同）。號稱「每一杯都含有貴州茅台酒」的醬香拿鐵，到底是甚麼味道？喝完還能駕車嗎？
茅台瑞幸跨界聯名 美酒+咖啡是甚麼味？
新品在全國門店上線，一經推出就在瑞幸咖啡多個門店陸續售罄，#瑞幸茅台聯名#的相關話題，一度登上微博熱門搜索榜，討論度持續發酵。這一次聯名吸引眾多消費者嘗鮮，在社交網絡上爆火，首日銷量就突破542萬杯。面對「美酒＋咖啡」，大家最關注的是無疑是，這次的聯名咖啡裏到底加了多少茅台？據瑞幸咖啡介紹，「醬香拿鐵」使用了白酒風味的厚奶，裏面含有53度的貴州茅台酒，酒精度低於0.5%vol。根據傳媒推算，以瑞幸咖啡大杯的官方容量450ml來計，一杯醬香拿鐵裏含有的酒精低於2.25ml，而茅台酒精度為53%vol，也就是說一杯醬香拿鐵含有不超過4.25ml茅台。飲用醬香拿鐵後，會否涉嫌酒駕？對此，瑞幸官方客服表示，未成年人、孕婦、駕駛人員、酒精過敏者不建議飲用。
有內地乳業分析師表示，「19元一杯的醬香拿鐵或主打薄利多銷、以量取勝，能讓大眾都能嘗一下味道，有個新鮮感。」 茅台咖啡到底是甚麼味道？網友評價不一。有人覺得「酒味融合得比較好，沒想到茅台和咖啡意外地搭」，也有人認為「甜感明顯，不另外加糖也比較甜」，「奶味比較重，有點搶戲，咖啡味比較淡」。
白酒迎年輕化趨勢 茅台×瑞幸之外還有誰？
茅台和瑞幸，一個作為酒中奢侈品，一個則是平價咖啡，為甚麼會合作呢？這次聯名對瑞幸來講，是擺脫「低價」標籤、提升品牌檔次的機會。對茅台來說，則是意在提高年輕人接受度、培育潛在市場。而且，這已經不是茅台第一次嘗試擁抱年輕消費者。去年夏天茅台就推出茅台雪糕，也曾一度引起熱議。下一步，據知情人士透露，茅台朱古力也即將上線。想要走年輕化路線的白酒品牌，其實不止茅台，還有瀘州老窖×奈雪的茶，五糧液×永璞咖啡。而對於一眾內地咖啡茶飲品牌來說，聯名合作的對象也不限於白酒，各種跨界聯名已經成為一種趨勢。主打低價飲品的蜜雪冰城，也跟中國郵政合作。
在內地咖啡茶飲領域競爭愈趨激烈的背景下，跨界聯名既能提升品牌熱度，又能趁勢打造新品類，增加和消費者的互動，想必未來還將湧現更多意想不到的聯名合作。
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