「內地第一網紅」馮提莫再陷身高疑雲　網友影到無P圖樣怪異比例掀討論

有「內地第一網紅」之稱的直播主馮提莫，14日出席一場路跑活動時，被網友拍下「無P模樣」，不過照片中整個人的比例看起來「頭大身體小」，似乎與鏡頭前的模樣有落差，掀起一波討論潮。

與張韶涵同台着5cm高踭鞋 該名網友在微博上傳了側拍馮提莫的照片，備註寫下「這是馮提莫…..」看起來相當失望，從照片中可以看到，馮提莫個子看起來相當嬌小，再加上身形消瘦，整個人「頭大身小」，比例有些奇怪，但是除了身材外，她的臉蛋還是相當精緻漂亮。俗話說人紅是非多，這早已不是馮提莫頭一次陷入「身高疑雲」，雖然她自己宣稱「身高160」，不過因為她常常走上街頭拍影片，許多網友都有捕捉到她真實的樣子，可以看出馮提莫在人群中似乎最矮的一個，周圍無論是工作人員還是fans都比她高。