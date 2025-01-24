「劉德華」留名明代牆磚　650年前為朱元璋築城

一塊明代的磚頭上刻着「劉德華」三個字。（圖／翻攝中新社）

650年前的古物上，竟然能找到現代人的名字！南京城牆博物館有一塊明代流傳下來的磚頭，吸引不少民眾前往親眼目睹，因為上頭竟然刻了「劉德華」三字，與亞洲天王同名，他的真實身分是朱元璋的燒磚工人。

據《陝視新聞》報道，南京城牆博物館裡有一塊著名的「劉德華」磚。

當時給應天城造磚

朱元璋定都應天，修建應天城的時候，動員了當時江南各地幾百萬軍民一起造城牆磚。為了保證品質，每一塊城牆磚上都有銘文，確定這塊磚可以追溯到某個地方的某個人。劉德華就是當時給應天城造磚的一位普通人。

這塊磚上的一側銘文寫到，總甲黃原亨，甲首劉德華，小甲簡文華，窯匠晏文三，造磚人夫劉德華。從銘文可以知道，當年造磚人正是「劉德華」，他是明初瑞州府上高縣人，在城磚燒制中既扮演了「甲首」的角色，又是「燒磚人夫」。