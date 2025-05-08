「可脫衣手辦」遭認定淫穢物品　內地玩具廠12人犯法獲刑

公安在兩處倉庫內查扣超過3萬件手辦

內地媒體報道稱，此案或為內地首例涉黃手辦被認定為「淫穢物品」刑事案件。根據一審判決書，案件主犯許某在廣東省東莞市經營一家塑膠製品公司與工廠，開設網店並雇傭員工製作並銷售「涉黃手辦」。

另名主犯為下游經銷商孟某。2023年，公安在許某的兩處倉庫內查扣超過3萬件手辦，均被鑑定為「淫穢物品」。自2022年起，涉案網店共銷售此類手辦超過2萬件，銷售金額達200多萬元人民幣。

同日，公安在孟某租用的倉庫內，查獲待銷售的案涉手辦3700多件，均被鑑定為「淫穢物品」。判決認定，截至案發時，孟某等人製作案涉淫穢手辦8000件，對外銷售5000多件，另銷售許某等人製作的「淫穢物品」300多件。

寶山區人民檢察院2024年9月，以犯製作、販賣淫穢物品牟利罪起訴12名被告。今年4月9日，寶山區人民法院作出一審判決，12名被告人被判構成製作、販賣淫穢物品牟利罪，刑期從四年九個月到‌有期徒刑一年、緩刑一年‌不等。