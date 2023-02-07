「吃出水光肌」或為「智商稅」上海消保委質疑玻尿酸入食功效

玻尿酸(又稱「透明質酸」)向來是護膚品知名保濕成分，但內地近年出現聲稱添加玻尿酸的飲品和糖果，以「吃出水光肌」為賣點，一樽330毫升號稱含玻尿酸的水，就可比普通水賣貴四、五倍。有民眾質疑這是新一款「智商稅」，上海市消費者權益保護委員會更在去年9月展開專項調查後，近日再發文提出質疑。

上海消保委指，玻尿酸是通過醫用美容注射實現補水、改善膚質的功能，作為食品原料，「玻尿酸就是一個很長鏈的多糖，進入胃腸道後會被分解成單糖、二糖，再吸收」，目前並無任何權威證據證明食用玻尿酸能促進體內玻尿酸的合成，但大量互聯網文章和博主都宣稱能透過飲用含玻尿酸的水「吃出水光肌」，還聲稱經「科學研究」和「親身體驗」(圖)，對消費者「洗腦」。相關產品企業雖很少自稱能「吃出水光肌」，但會為此作出許多鋪墊和暗示，甚至聲稱玻尿酸經過消化，會從大分子變成小分子被吸收。

上海消保委更指，經向國家衛健委查詢，玻尿酸獲批准成為新食品原料，是因為相關企業申請將其作為新食品原料時，提交了相應安全性評估資料，國家衛健委按程序審查安全性後，批准玻尿酸入食，惟當中是否無涉及玻尿酸入食「功效」，當局未有回應。上海消保委質疑，相關企業想賣「功效」卻申報「安全」，「審批部門是不是應該為消費者把好關呢？」