「吃播」網紅燒鯊魚食 官方證為受保護「大白鯊」

網紅為出位無所不用其極，內地一名擁有過百萬粉絲的美食博主「提子」，上月更拍片大吃「水煮鯊魚」和「燒烤鯊魚」，結果有網民認出，被吃掉的鯊魚是國家二級保護動物，且屬國際瀕危野生動物的「噬人鯊」，又稱「大白鯊」。經官方鑑定，涉事鯊魚的確是大白鯊，相關人員已被警方控制，或面臨最高10年以上監禁。

涉事網紅聲稱大白鯊「人工養殖」

以「獵奇式吃播」聞名的四川網紅「提子」，經常以一身學生制服打扮來拍攝其烹調「奇珍異獸」及大塊朵頤的過程，之前就吃過巨型娃娃魚、50斤重的鱷龜等，所播出的畫面一角還會註明是「人工養殖可食用」。提子今次肢解和大吃的「鯊魚」，也註明是「人工養殖可食用」，但有科學普及博主發現，提子吃的鯊魚其實是大白鯊，除了是受保護的瀕危動物，還無法人工養殖。

事件引起網民熱議，有網民甚至根據影片中的街景，推斷事發地點為四川南充，向南充漁政部門作出舉報，並同時向涉事短片平台舉報。面對爭議和質疑，提子一度強調鯊魚是「尖齒鯊」，從正規渠道購買，並揚言會追究造謠者法律責任。

警方已控制燒食大白鯊案相關人員

不過，內地「封面新聞」引述南充農業農村局執法監督科相關負責人表示，警方在提子家中搜出一些鯊魚肉和骨頭後，送到南海水產研究所鑑定，結果證實是大白鯊。該負責人又指出，大白鯊是提子網購所得，來自福建沿海地區，相關人員已被警方控制，案件正進一步辦理中。提子在兩大短片平台上各有過百萬粉絲的帳號，內容均已清空，其中其抖音帳號因被舉報而被封禁。

涉事網紅或面臨最高10年以上監禁

官媒「中國新聞網」引述北京市華泰律師事務所張禹律師表示，提子的行為已涉嫌構成「非法收購珍貴、瀕危野生動物製品罪」，或面臨5年以下有期徒刑或拘役，以及罰款；若經司法機關查證屬於情節嚴重的，則可判5年以上、10年以下有期徒刑及罰款；若情節特別嚴重，可判10年以上有期徒刑，以及罰款或沒收財產。