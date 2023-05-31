「吊鹽水」轉插礦泉水桶，陌生男子稱能消水腫，網友：根本就是謀殺。

記者陳怡伶／綜合報道
大陸江蘇連雲港的一名女病患29日在診所「吊鹽水」時，遭到一名陌生男子將藥瓶拔掉，並把管插進一個礦泉水桶內，嚇的女病患趕緊把醫護人員叫來，沒想到護士到場後男子還不離開，朋友罵了幾句他才走，此事引發熱議，網友直呼男子行徑根本就是謀殺。
《搜狐千里眼》報道，這名孫姓女病患29日因為感冒而到江蘇連雲港一診所打點滴，當她呼叫醫護人員換藥時，一名男子突然上前搭話，欲將輸液管插進一礦泉水桶。孫小姐表示，該男子將輸液管插進了水桶，後被自己的朋友制止才離開。根據網傳影片，這名男子對孫小姐表示，「這個該拔了，掛這個不好」並指着手中的礦泉水桶稱，「我給你掛這個，能消除水腫，明天起來胖胖的」，邊說就將輸液管從藥瓶拔出，插進水桶。不過，該男子手上拿的水桶是空的，裏面幾乎沒有水。
孫小姐立刻喊來醫護人員，但護士趕到後該男子還在原地逗留，她的朋友罵了男子幾句後他才離開。護士稱以為該名陌生男子是孫小姐的陪病者，所以才沒注意。孫小姐稱當時整個人被嚇傻了，目前自己人沒事，提醒大家吊鹽水時一定要注意安全，小心陌生人的舉動。這宗誇張的事件隨即在網路上引起熱議，表示「這是謀殺了吧！」、「警察就這麼放過？」、「這陌生男子人是不是精神有問題？一般女性碰到這種情況確實嚇傻了」。不過也有部分網友懷疑這個影片的真實性，質疑在這麼危急的情況下，病患竟然還有心情拍攝影片。
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