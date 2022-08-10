「名創優品」稱旗袍娃娃為「藝伎」 曾掛日本國旗代表公司 網民：漢奸滾！(更新)

【16:35 更新】微博「多維財經」指出，名創優品曾在與希臘、羅馬尼亞、保加利亞等外國合作方簽約時，在現場懸掛日本國旗，而且公司創辦人、湖北商人葉國富及多名公司高層都在場，與合作方合照。微博出現「漢奸滾」、「為了錢數典忘祖」等批評。至於被爆「店內不准播中文歌」，內地《都市時報》致電多間名創優品分店查詢，部分分店店員稱公司有此規定，「一般播放純音樂、英文歌」，亦有店員稱分店對所播音樂無特別要求「現在基本不放歌了，只播放公司的活動」。

內地連鎖雜貨店「名創優品」(9896)的西班牙地區IG帳號，近日介紹中國風迪士尼公主系列公仔盲盒時，竟然將旗袍描述為「藝伎服飾」，有外國網民點出錯誤後，其IG小編竟只回一個微笑。有網民更發現，其巴拿馬地區的IG帳號自稱是「日本創立的品牌」。還有浙江網民爆料，曾在名創優品打工，「他們有升級考試，裡面有一個考題是店內不允許播放甚麼歌曲，正確答案居然是中文歌」。

名創優品就旗袍變藝伎致歉 稱是「錯誤翻譯」

名創優品昨晚在微博就「藝伎服飾」問題向公眾致歉，稱是「錯誤翻譯」所致，總部已第一時間要求西班牙代理商團隊刪除涉事貼文，同時立即終止與當地社交媒體代理營運機構的合作關係。名創優品又強調，「我們深刻自省，絕不再犯」。

至於自稱日本公司及「店內不准播中文歌」的情況，名創優品暫未有回應。微博網民紛紛批評，「你看他的名字、商標，不就日裡日氣的」、「那去日本開店啊！中國全關了吧」、「看著名字就挺討厭，還是國內公司用這名就更討厭了」、「說背後沒有精日(註：精神日本人，即極端崇拜日本的非日籍人群)勢力我都不信」。

內地「極目新聞」則發表評論，指「種種細節其實都體現出一種意圖：名創優品這個中國企業，在各個方面，都想讓更多人認為它是一個日本品牌。無論是因為精神上盲目崇日，還是純粹從盈利角度考量，這樣的營銷策略都挺沒骨氣的」。