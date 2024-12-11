「周黑鴨」創辦人周富裕戶外露營遭炸傷 慘遭「毀容」後出鏡帶貨

內地著名滷味連鎖品牌「周黑鴨」創辦人周富裕10日自曝近日在戶外使用卡磁爐（卡式爐）燒開水時竟遭炸傷，消息令不少內地網民吃驚。雖然慘遭「毀容」，但周富裕也不忘抓住流量，堅持出鏡為自家品牌直播帶貨。

在戶外使用卡式爐時意外遭炸傷

據《九派新聞》報道，自稱「鴨哥」的「周黑鴨」創辦人周富裕10日分享影片，講述自己在戶外使用卡式爐時意外遭炸傷，隨後就醫接受治療的經歷。影片畫面顯示，周富裕的左手被厚厚的醫用紗布包住，如同一隻巨大的白色天婦羅，而頭部和臉部多處也貼著灰色藥布，慘狀引發不少網友驚呼。

周富裕在影片中對網友們的關心表示感謝，稱「鴨哥特別感動」，並希望以此經歷引起大家對於購買和使用廚具的安全意識，呼籲大家在正規的場所購買正規的牌子的卡式爐。

據報道，卡式爐因為輕巧便攜，也無需插電，是許多戶外露營者常用的廚具，可用於涮火鍋、烤肉、烤魚等，特別在寒冷的秋冬季節，透過卡式爐煮上熱騰騰的火鍋享用再適合不過。不過，卡式爐的購買和使用也有注意事項，若使用不慎，則恐有起火、爆炸風險。