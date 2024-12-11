「周黑鴨」創辦人周富裕戶外露營遭炸傷 慘遭「毀容」後出鏡帶貨

內地著名滷味連鎖品牌「周黑鴨」創辦人周富裕10日自曝近日在戶外使用卡磁爐（卡式爐）燒開水時竟遭炸傷，消息令不少內地網民吃驚。雖然慘遭「毀容」，但周富裕也不忘抓住流量，堅持出鏡為自家品牌直播帶貨。
在戶外使用卡式爐時意外遭炸傷
據《九派新聞》報道，自稱「鴨哥」的「周黑鴨」創辦人周富裕10日分享影片，講述自己在戶外使用卡式爐時意外遭炸傷，隨後就醫接受治療的經歷。影片畫面顯示，周富裕的左手被厚厚的醫用紗布包住，如同一隻巨大的白色天婦羅，而頭部和臉部多處也貼著灰色藥布，慘狀引發不少網友驚呼。
周富裕在影片中對網友們的關心表示感謝，稱「鴨哥特別感動」，並希望以此經歷引起大家對於購買和使用廚具的安全意識，呼籲大家在正規的場所購買正規的牌子的卡式爐。
據報道，卡式爐因為輕巧便攜，也無需插電，是許多戶外露營者常用的廚具，可用於涮火鍋、烤肉、烤魚等，特別在寒冷的秋冬季節，透過卡式爐煮上熱騰騰的火鍋享用再適合不過。不過，卡式爐的購買和使用也有注意事項，若使用不慎，則恐有起火、爆炸風險。
近年三大滷味上市公司齊齊陷入關店潮
據公開資料，創辦於1994年的「周黑鴨」與「絕味食品」、「煌上煌」並稱為內地滷味「三巨頭」，一度創造「鴨脖造富」神話。不過，據內地媒體《商都周刊》9月報道，因經濟下滑影響，近年來這三大滷味上市公司齊齊陷入關店潮，「周黑鴨」營收年減近11%，周富裕頻頻直播為自家品牌帶貨，在被炸傷後仍堅持出鏡，令不少內地網友十分唏噓。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章