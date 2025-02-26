《哪吒2》土撥鼠變「網紅寵物」衛健委︰土撥鼠會傳播鼠疫 勿親密接觸

《哪吒2》(全名《哪吒之魔童鬧海》)火紅，戲中出現的任何東西都可能點石成金。內媒報道近日內地興起飼養土撥鼠，原因是土撥鼠在《哪吒2》登場，令觀眾一看愛上，上網購買土撥鼠飼養者眾，令牠變成「網紅寵物」。但報道警告，買賣土撥鼠存在風險。

哪吒2｜網售土撥鼠最貴索價逾3000元

內地《新安晚報》旗下平台大皖新聞報道，土撥鼠在《哪吒2》內的呆萌表現極其吸睛，隨著電影大熱牠也躍升網紅萌寵。記者在網購平台輸入「活體土撥鼠」及「土撥鼠養殖」等字眼，發現很多網店公開販售年幼土撥鼠且銷情可觀。當中有網店標明土撥鼠是「網紅幼崽活物」，部分是國內培育、部分是進口，售價從七百多至三千多元人民幣不等。據報有顧客留言稱「土撥鼠很可愛」，但也有人埋怨「買回來挺兇的，咬了我一口」、「手指都被咬出個血泡」。