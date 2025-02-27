《哪吒2》熱潮點石成金 土撥鼠變「網紅寵物」

《哪吒2》(全名《哪吒之魔童鬧海》)火紅，戲中出現的任何東西都可能點石成金。內媒報道近日內地興起飼養土撥鼠，原因是土撥鼠在《哪吒2》登場，令觀眾一看愛上，上網購買土撥鼠飼養者眾，令牠變成「網紅寵物」。但報道警告，買賣土撥鼠存在風險。 內地《新安晚報》旗下平台大皖新聞報道，土撥鼠在《哪吒2》內的呆萌表現極其吸睛，隨著電影大熱牠也躍升網紅萌寵。記者在網購平台輸入「活體土撥鼠」及「土撥鼠養殖」等字眼，發現很多網店公開販售年幼土撥鼠且銷情可觀。

網售土撥鼠最貴索價逾3000元 當中有網店標明土撥鼠是「網紅幼崽活物」，部分是國內培育、部分是進口，售價從七百多至三千多元人民幣不等。據報有顧客留言稱「土撥鼠很可愛」，但也有人埋怨「買回來挺兇的，咬了我一口」、「手指都被咬出個血泡」。 土撥鼠能傳播鼠疫 勿親密接觸 在《哪吒2》土撥鼠熱潮下，報道指國家衛健委和國家疾管局發布提示，呼籲「土撥鼠再萌也不要與其親密接觸」，指土撥鼠能傳播鼠疫；並稱鼠疫發病急、傳染性強、病死率高，一旦感染，患者會出現突然高燒、淋巴結腫大症狀，病情常迅速惡化。報道並說，09、12及14年內地均曾發生由土撥鼠引起的鼠疫傳播案例，導致人命傷亡。報道引述疾控預防專家稱，土撥鼠又稱旱獺，「野生土撥鼠可能攜帶多種病原體，家養的也可能存在寄生蟲，需要進行相關檢疫檢測」。

售賣須依檢疫溯源及繁殖規定 報道亦關注網售土撥鼠是否合法。網購平台客服指活體寵物只要符合國家動物保護相關法規，便可售賣，但商家須提供防疫證明與運輸資料，上架前也須經平台監管審核。有內地律師則說，土撥鼠是國家二級保護動物，要人工繁殖須先取得許可證；出售及運輸也須經有關部門批准或遵守規定，亦須保證可追溯和附有檢疫證明。若違反檢疫等要求，甚至造成人畜並通傳染病傳播，貨主及承運人均會被依法懲處；一旦網售土撥鼠因帶菌而「播毒」，商家及網購平台也須承擔民事賠償責任。