《哪吒2》票房料破142億成全球動畫之冠 內地省市爭認「哪吒家鄉」

國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》(下稱《哪吒2》)內地票房勢如破竹，日前已在美國舉行首映，並將於本周五(14日)在北美院線全面公映。截至本港時間周二，《哪吒2》在內地票房已突破86億元人民幣，最新預測指其票房有望達142.5億元人民幣，屆時將成為全球票房最高的動畫，以及全球電影票房第7位。在《哪吒2》熱潮下，據報內地多個省市為刺激旅遊業，爭認是「哪吒家鄉」。

較早前，《哪吒2》不斷打破紀錄，多得令人眼光瞭亂，包括超越荷李活電影《星球大戰：原力覺醒》的北美市場票房，成為全球影史上單一市場票房最高的電影；其後進一步超越《星球大戰9：天行者崛起》，成為全球影史票房榜前40名中唯一的亞洲電影；之後又超越國產片《戰狼2》，以逾1.6億的觀影人次，成為中國影史觀影人次榜首；接著又躋身全球影史票房前28名，並成為首部打入全球動畫票房十大的非荷李活動畫。

該片於本月8日在美國洛杉磯的好萊塢TCL中國大劇院舉行北美首映禮，全球爆滿，觀眾包括中美兩國電影界人士。在北美全面開畫後，相信《哪吒2》票房將更上層樓。

四川宜賓稱是「哪吒的出生地」景區搜索量急升

《哪吒2》炙手可熱，令內地多個省市爭做「哪吒家鄉」，其中安徽省蚌埠市宣稱，固鎮縣跟哪吒的關係密切，當地不少地貌及地名均與《封神演義》中的「哪吒鬧海」極似；天津說河西區陳塘莊一直流傳哪吒的傳說，以前更有哪吒廟；而四川宜賓更聲言南廣鎮陳塘關是哪吒的出生地。有內媒稱，根據同程旅行的數據，可見跟「哪吒」相關的景區搜索量「呈爆發式增長」，較去年同激增逾5倍。

內媒指出，哪吒是神話人物，並非真實存在，故嚴格來說不存在所謂的「家鄉」，指各省市無非為借此宣傳旅遊，而去年國產遊戲《黑神話︰悟空》爆紅後一樣，為多地旅遊帶來人潮及收益，呼籲各省市不其爭哪吒「出處」，而是要講好文旅新故事，「把蛋糕一起做大」。