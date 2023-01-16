「圍爐煮茶」成風尚 多人密室燒炭致一氧化碳中毒

打邊爐、BBQ向來是秋冬熱門活動，但今個冬天已被「圍爐煮茶」取代，與三五知己、親朋好友圍在小炭爐前煮茶、烤小吃成為內地打卡風潮，但沒想到一些人因為怕凍而在室內閉密空間「燒炭」險死。廣州、浙江等地近日都發生密室圍爐煮茶或燒烤引起的一氧化碳中毒個案，媒體和消防部門連日發文提醒，警惕「隱形殺手」一氧化碳，圍爐煮茶時「一定要注意保持通風」。
內地傳媒報道，浙江寧波一對夫婦上周四晚在家中用鑄鐵炭爐圍爐煮茶、燒烤，還未熄火就雙雙去睡覺。翌日早上10時許，有朋友致電該對夫婦，發現電話一直未能接通，急忙趕到兩人家中，結果發現兩人倒臥地上，馬上報警。救護人員到現場，發現兩人一氧化碳中毒，其中女方四肢無力、雙上肢抽搐伴大小便失禁，男方症狀略輕，送院搶救後逐漸恢復清醒。
夫婦家中關窗燒烤 昏迷前報警
廣州番禺祈福新邨亦有一對年輕夫婦上周四半夜在家中開炭爐燒串燒，並因天冷而關緊所有門窗，未幾出現耳鳴、眼花、噁心、全身無力、頭暈、意識模糊等症狀，其中女方很快倒地昏迷，男方則奮力在昏迷前一刻拿起手機報警，並告知大門密碼，為搶救節省大量時間。救護人員入屋時，兩人意識已非常薄弱，經急救後漸漸甦醒，再送院進一步治療。
更早前，山東濰坊一名女子在屋內關緊門窗圍爐煮茶，嘆茶3小時後頭暈、狂嘔，自行到醫院求醫，證實一氧化碳中毒，要治療一周。上海寶山區上月中旬也有3人在密閉閣樓圍炭爐燒番薯、喝酒，約6小時後逐漸缺氧、意識模糊，其中一人急忙報警求助，送院搶救後均脫離生命危險。
四川大學華西第四醫院急診科主治醫師羅林娜透露，每年12月至來年3月都是一氧化碳中毒高峰期，而上月4日情況較為危急，單日就接收了6名一氧化碳中毒病人，年齡介乎1至72歲，其中一對來自阿壩州的72歲及35歲母子，當日在炭爐旁午睡，未料兄長「好心做壞事」，外出辦事前將房屋門窗緊閉，回家後發現母親和弟弟已不省人事，嘴角和身體周邊布滿嘔吐物，送院時兩人更出現失禁、心律不齊等症狀，經一番搶救才脫離危險。