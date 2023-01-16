「圍爐煮茶」成風尚 多人密室燒炭致一氧化碳中毒

打邊爐、BBQ向來是秋冬熱門活動，但今個冬天已被「圍爐煮茶」取代，與三五知己、親朋好友圍在小炭爐前煮茶、烤小吃成為內地打卡風潮，但沒想到一些人因為怕凍而在室內閉密空間「燒炭」險死。廣州、浙江等地近日都發生密室圍爐煮茶或燒烤引起的一氧化碳中毒個案，媒體和消防部門連日發文提醒，警惕「隱形殺手」一氧化碳，圍爐煮茶時「一定要注意保持通風」。

內地傳媒報道，浙江寧波一對夫婦上周四晚在家中用鑄鐵炭爐圍爐煮茶、燒烤，還未熄火就雙雙去睡覺。翌日早上10時許，有朋友致電該對夫婦，發現電話一直未能接通，急忙趕到兩人家中，結果發現兩人倒臥地上，馬上報警。救護人員到現場，發現兩人一氧化碳中毒，其中女方四肢無力、雙上肢抽搐伴大小便失禁，男方症狀略輕，送院搶救後逐漸恢復清醒。