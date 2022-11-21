「團團」未死仲識傳短訊？詐騙集團：收錢後「讓你有吃不完的竹子」

台北動物園18歲雄性大熊貓「團團」上周六病逝，相當於人類50至60歲左右，遺體將會製成標本。許多民眾都相當不捨得團團，希望園方舉辦告別式，送團團最後一程，園方表示稍後會公布詳情。然而，有人卻在此時消費團團。

有網民昨在Facebook群組「爆廢公社」上載收到的簡體字短訊，內容指「我是團團，我沒有死，我現在被抓到中國修行，還差一千億就能交保出來」，要求收件者匯款到一個支付寶帳號「000089640」，還承諾「你現在過來幫我，我承諾讓你有吃不完的竹子，並成為木刪動物園的觀光大使」。