「團團」未死仲識傳短訊？詐騙集團：收錢後「讓你有吃不完的竹子」

台北動物園18歲雄性大熊貓「團團」上周六病逝，相當於人類50至60歲左右，遺體將會製成標本。許多民眾都相當不捨得團團，希望園方舉辦告別式，送團團最後一程，園方表示稍後會公布詳情。然而，有人卻在此時消費團團。
有網民昨在Facebook群組「爆廢公社」上載收到的簡體字短訊，內容指「我是團團，我沒有死，我現在被抓到中國修行，還差一千億就能交保出來」，要求收件者匯款到一個支付寶帳號「000089640」，還承諾「你現在過來幫我，我承諾讓你有吃不完的竹子，並成為木刪動物園的觀光大使」。
網民怒斥「為何消費團團」
一些網民以為真的有詐騙集團不用腦扮團團來詐騙，稱「團團活了哪麼久到壽終，新聞都沒報過祂會用手機欸，然後，為什麼我要有吃不完的竹子？」、「這個人真的很低能」、「這是沒動腦子的吧⋯…一千億想錢想瘋了」、「至少他們很跟上時事」。一些網民就直斥，「為何消費團團」、「可憐的團團」、「都走了還要消費團團」、「這哪是詐騙，這只是『蹭』」、「這感覺就是反串」。
團團癲癇發作 注射麻醉藥後脫離痛苦
大陸贈送台灣的團團及其老婆「圓圓」，在台北動物園生活14年，育有兩名女兒「圓仔」和「圓寶」。幾個月前，團團因出現癲癇等症狀，驗出腦部有腫瘤，且很大可能屬於惡性。為維護動物福祉，園方上月下旬停止麻醉或侵入性檢查，改為採取舒緩照護。大陸專家本月初曾到台北動物園，協助園方更好處理團團病情，惟團團上周六再度癲癇發作，且服藥後未能改善。獸醫評估團團病情惡化已不可逆轉，決定讓團團在麻醉藥中解脫。團團終在上周六下午1時48分心跳停止。