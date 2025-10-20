「團建」逼員工街頭爬行扮狗叫 惠州企業致歉(有片)

廣東惠州近日流傳一段「企業要求員工當街學狗爬」影片，引發網民熱議，及後證實為一間公司組織團建活動時發生的行為，目前，涉事企業已就事件公開致歉 (影片截圖)

廣東惠州近日流傳一段「企業要求員工當街學狗爬」影片，引發網民熱議，及後證實為一間公司組織團建活動時發生的行為，目前，涉事企業已就事件公開致歉，當地公安回應指當事人未報案，且行為難以認定違法。

10月16日，有網民發布影片顯示，惠州市惠陽區開城大道附近出現多名男女在地上爬行並扮狗叫。惠州惠民通發布消息，該事件昊惠州市創華智業教育諮詢有限公司在組織團建活動時發生的行為。目前，涉事企業已就事件公開致歉。據報道，事件發生後，當地政府高度重視，立即組織惠陽區人社局等相關部門赴涉事企業進行現場核查。經查，該不當行為發生在企業此前組織的團建活動中。有關部門已對企業負責人進行嚴肅批評教育，企業負責人認識到問題嚴重性，並出具書面致歉信，立即進行全面整改。

惠陽區人社局有關負責人指出，企業開展活動時應遵循合法、健康、文明的原則，此類以「團建」、「激勵」為名的不當行為，嚴重損害勞動者人格尊嚴，接下來區人社局將進一步加強企業勞動法律法規培訓，引導企業規範用工管理，建設積極健康的企業文化，嚴防此類不當行為發生。

內地網民紛留言斥責有關企業行為，「跟緬北異曲同工」、「惠州小緬北」、「打工人的尊嚴被按在地上摩擦」、「好離譜」、「不把人當人」、「現在賺錢有這麼難嗎」。