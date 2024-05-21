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中國
2024-05-21 16:16:44

「太極大師」豪言可贏泰臣　挑戰年輕拳手一回合被打到喊(有片)

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山東一名54歲男子練太極多年，早前他在拳擊館與一名年輕人在擂台上對打，1回合就被打至無還手之力，不堪一擊，在場邊默默落淚

山東一名54歲男子練太極多年，早前他在拳擊館與一名年輕人在擂台上對打，1回合就被打至無還手之力，不堪一擊，在場邊默默落淚

山東一名54歲男子練太極多年，早前他在拳擊館與一名36歲的年輕拳手在擂台上對打，一回合內就被打至無還手之力，不堪一擊，在場邊默默落淚，引發內地網民熱烈討論。原來這名男子名叫「太極實戰大師」谷師父，更曾多次在社交平台揚言能擊倒世界前拳王泰臣。

這名男子名叫「太極實戰大師」谷師父，更曾多次在社交平台揚言能擊倒世界前拳王泰臣。 這名男子名叫「太極實戰大師」谷師父，更曾多次在社交平台揚言能擊倒世界前拳王泰臣。 這名男子名叫「太極實戰大師」谷師父，更曾多次在社交平台揚言能擊倒世界前拳王泰臣。 谷師父早前帶拍攝團隊到一間拳館「踢館」，挑戰一位不知名的年輕拳手 谷師父早前帶拍攝團隊到一間拳館「踢館」，挑戰一位不知名的年輕拳手 山東一名54歲男子練太極多年，早前他在拳擊館與一名年輕人在擂台上對打，被打至無還手之力，不堪一擊，在場邊默默落淚 惟一開打谷師父就中了好幾拳，而他揮出的拳頭則雜亂無章，只能單方面被打，開戰初段就已經支撐不住，靠繩圈喘氣，甚至能看到他哭了出來，裁判及後為了避免危險，趕緊將比賽叫停 惟一開打谷師父就中了好幾拳，而他揮出的拳頭則雜亂無章，只能單方面被打，開戰初段就已經支撐不住，靠繩圈喘氣，甚至能看到他哭了出來，裁判及後為了避免危險，趕緊將比賽叫停 惟一開打谷師父就中了好幾拳，而他揮出的拳頭則雜亂無章，只能單方面被打，開戰初段就已經支撐不住，靠繩圈喘氣，甚至能看到他哭了出來，裁判及後為了避免危險，趕緊將比賽叫停 惟一開打谷師父就中了好幾拳，而他揮出的拳頭則雜亂無章，只能單方面被打，開戰初段就已經支撐不住，靠繩圈喘氣，甚至能看到他哭了出來，裁判及後為了避免危險，趕緊將比賽叫停 山東一名54歲男子練太極多年，早前他在拳擊館與一名年輕人在擂台上對打，1分鐘就被打至無還手之力，不堪一擊，在場邊默默落淚 這名男子名叫「太極實戰大師」谷師父，更曾多次在社交平台揚言能擊倒世界前拳王泰臣。

谷師父在抖音平台上拍短片宣稱自己是「太極實戰大師」，多次以「打敗泰森（臣）」為短片標題。他強調精通各種「中國古拳法」，甚至誇下海口泰臣一定是其手下敗將，因為「泰臣根本打不到我，如果你這一拳打出去，你沒有往回收縮的動作，就好像拿一把刀一直逼着他。」，他揚言其內家拳的功力巧勁，足以應付900磅重拳，「泰臣會感覺到在水中打拳，300磅他都打不出來」、 「你要限制他的發力，限制他的技術，同時要反擊」。

谷師父早前帶拍攝團隊到一間拳館「踢館」，挑戰一位拳館不知名的36歲年輕拳手，賽前更安慰對手不要害怕，如果擔心隨時可以認輸。惟一開打谷師父就中了好幾拳，而他揮出的拳頭則雜亂無章，只能單方面被打，開戰初段就已經支撐不住，靠繩圈喘氣，甚至能看到他哭了出來，裁判及後為了避免危險，趕緊將比賽叫停，一回合已落敗。賽後，谷師父很快受到各種嘲諷，他也承認「輸了就是輸了，沒甚麼好解釋的」，然而，他仍然堅持就算比賽輸了，也不影響自己對理念的堅持，「堅信自己一定能用太極打敗拳擊」。

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