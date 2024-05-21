「太極大師」豪言可贏泰臣　挑戰年輕拳手一回合被打到喊(有片)

山東一名54歲男子練太極多年，早前他在拳擊館與一名36歲的年輕拳手在擂台上對打，一回合內就被打至無還手之力，不堪一擊，在場邊默默落淚，引發內地網民熱烈討論。原來這名男子名叫「太極實戰大師」谷師父，更曾多次在社交平台揚言能擊倒世界前拳王泰臣。

谷師父在抖音平台上拍短片宣稱自己是「太極實戰大師」，多次以「打敗泰森（臣）」為短片標題。他強調精通各種「中國古拳法」，甚至誇下海口泰臣一定是其手下敗將，因為「泰臣根本打不到我，如果你這一拳打出去，你沒有往回收縮的動作，就好像拿一把刀一直逼着他。」，他揚言其內家拳的功力巧勁，足以應付900磅重拳，「泰臣會感覺到在水中打拳，300磅他都打不出來」、 「你要限制他的發力，限制他的技術，同時要反擊」。