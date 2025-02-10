「太陽花女神」美國落網 涉販毒待3月遣返

因參加台灣2014年「太陽花運動」被稱為「太陽花女神」的社運名人劉喬安，日前在美國因非法滯留等罪名被捕，預計3月遣返台灣。 現年39歲的劉喬安本名劉依函，2014年「太陽花運動」期間，劉喬安因一張參加示威的衣着性感照片成為紅人，被稱為「太陽花女神」，出名後劉喬安捲入多樁是非，先因援交及賣淫被起訴，而後又因持有毒品、欺詐等被警方通緝。



在2019年5月，劉喬安以臨時訪客簽證進入美國，原本必須在2019年8月離境，但她並未遵守規定，非法滯留在美。檢察機關公訴部門檢調數年前追查一個藏有可卡因，從美國寄回台的毒郵包，結果發現，上游就是劉喬安。由於屢次通知到案她都未現身，後來傳出她潛逃美國，台灣新北地方檢查署2023年初對其加以通緝。

網民群嘲自曝行蹤 台灣警方年初掌握劉喬安的行蹤後，與美國移民與海關執法局、波士頓警方等部門合作，於1月23日在波士頓一家旅館逮捕了在台灣因貪污、非法侵佔、詐欺和販毒而被通緝的劉喬安。台刑事主管部門本月8日證實，已與美國移民暨海關執法局、波士頓警方等單位合作，將她查緝到案，並正在協調遣返事宜。1月22日，劉喬安還曾在社交媒體發文介紹生活近況，並自曝住在波士頓一家酒店內，被網民群嘲自曝行蹤。