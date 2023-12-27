《失孤》原型郭剛堂之子被拐案宣判　兩被告判死緩及無期徒刑

內地電影《失孤》原型郭剛堂之子被拐案今日（27日）在山東省聊城市中級人民法院一審宣判，以拐賣兒童罪判處被告呼富吉死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，同時限制減刑；以拐賣兒童罪判處被告人唐立霞無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；同時判令被告人呼富吉、唐立霞共同賠償附帶民事訴訟原告人物質損失約50萬元人民幣（約55萬港元）。 法院審理查明，呼富吉和唐立霞1997年至1998年間以出賣為目的，共同拐賣李X慧、郭X振、楊X豪、李X豪4名兒童。呼富吉2001年夥同他人以出賣為目的，拐賣兒童楊X羽。二人的行為均構成拐賣兒童罪，法院根據其犯罪的事實、性質、情節作出判決。

郭新振1997年被拐後遭販賣 2021年終與父團圓 郭新振於1995年4月4日出生，1997年9月21日，2歲半的他在家門口玩耍時，被一名20多歲的女人拐走。此後24年間，郭剛堂為了尋找兒子走遍了30多個省份，行程50多萬公里，報廢10輛電單車。郭剛堂把兒子兩歲的照片放大印在油布上，製成旗子插在摩托車後座。旗幟上印有「兒子，你在哪裡？爸爸找你回家！」字樣，隨身背包裡則裝滿了尋人啟事。其親身經歷被導演彭三源改編、拍攝成電影《失孤》，戲中劉德華所扮演的雷澤寬，原型正是郭剛堂。