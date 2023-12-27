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中國
2023-12-27 10:55:45

《失孤》原型郭剛堂之子被拐案宣判　兩被告判死緩及無期徒刑

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2021年在公安部開展的「團圓行動」中，郭新振終於被找到。公安及後在聊城市為郭剛堂、郭新振一家人舉行了認親儀式，離散24年的家庭終獲團聚。

2021年在公安部開展的「團圓行動」中，郭新振終於被找到。公安及後在聊城市為郭剛堂、郭新振一家人舉行了認親儀式，離散24年的家庭終獲團聚。

內地電影《失孤》原型郭剛堂之子被拐案今日（27日）在山東省聊城市中級人民法院一審宣判，以拐賣兒童罪判處被告呼富吉死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，同時限制減刑；以拐賣兒童罪判處被告人唐立霞無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；同時判令被告人呼富吉、唐立霞共同賠償附帶民事訴訟原告人物質損失約50萬元人民幣（約55萬港元）。

法院審理查明，呼富吉和唐立霞1997年至1998年間以出賣為目的，共同拐賣李X慧、郭X振、楊X豪、李X豪4名兒童。呼富吉2001年夥同他人以出賣為目的，拐賣兒童楊X羽。二人的行為均構成拐賣兒童罪，法院根據其犯罪的事實、性質、情節作出判決。

郭剛堂兒子郭振的幼年照片。(互聯網圖片) 24年間，郭剛堂為了尋找兒子走遍了30多個省份，行程50多萬公里，報廢10輛電單車。郭剛堂把兒子兩歲的照片放大印在油布上，製成旗子插在摩托車後座。 劉德華在電影《失孤》中扮演的「雷澤寬」人物原型就是郭剛堂。 (電影劇照) 2021年在公安部開展的「團圓行動」中，郭新振終於被找到。公安及後在聊城市為郭剛堂、郭新振一家人舉行了認親儀式，離散24年的家庭終獲團聚。 2021年在公安部開展的「團圓行動」中，郭新振終於被找到。公安及後在聊城市為郭剛堂、郭新振一家人舉行了認親儀式，離散24年的家庭終獲團聚。 2021年在公安部開展的「團圓行動」中，郭新振終於被找到。公安及後在聊城市為郭剛堂、郭新振一家人舉行了認親儀式，離散24年的家庭終獲團聚。

郭新振1997年被拐後遭販賣  2021年終與父團圓

郭新振於1995年4月4日出生，1997年9月21日，2歲半的他在家門口玩耍時，被一名20多歲的女人拐走。此後24年間，郭剛堂為了尋找兒子走遍了30多個省份，行程50多萬公里，報廢10輛電單車。郭剛堂把兒子兩歲的照片放大印在油布上，製成旗子插在摩托車後座。旗幟上印有「兒子，你在哪裡？爸爸找你回家！」字樣，隨身背包裡則裝滿了尋人啟事。其親身經歷被導演彭三源改編、拍攝成電影《失孤》，戲中劉德華所扮演的雷澤寬，原型正是郭剛堂。

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改編成電影《失孤》  劉德華主演

2021年在公安部開展的「團圓行動」中，郭新振終於被找到。當年涉嫌拐賣郭新振的呼富吉、唐立霞二人也隨之落網。公安及後在聊城市為郭剛堂、郭新振一家人舉行了認親儀式，離散24年的家庭終獲團聚。劉德華當時錄製了一段影片祝賀事主一家團圓。

公安指在1997年9月，正在戀愛中的呼、唐二人在山東同遊，為圖財預謀拐賣一男孩。當年9月21日，兩人竄至山東聊城，呼在汽車站附近等候，唐則外出尋找作案目標，最後將在家門口獨自玩耍的郭新振抱走，隨後與呼一起乘長途車返回河南，郭新振隨後被販賣，與養父母在河南林州生活。

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