「妻子」聲稱被內地拘留需巨額保釋金 澳門4人墮「猜猜我是誰」騙案失19萬

「猜猜我是誰」騙案仍然猖獗，澳門近日發生4宗「猜猜我是誰」詐騙案，騙徒都是致電受害人「認親認戚」，博取信任後，訛稱因為在內地犯事而被公安拘留，要求受害人代為支付「保釋金」。4名受害人共損失約19萬澳門元(下同)，其中一名受害人被騙10萬元。

男事主成功聯絡身處內地的妻子證實受騙

《澳門日報》報道，其中一名男事主本月9日收到「妻子」來電，對方聲稱在內地被拘留需要10萬元保釋金。男事主遂按照「妻子」指示，翌日到中區將10萬元交給一名男子，但隨後被要求多交5萬元。男事主感到可疑，最後成功聯絡到身處內地的妻子，證實是一場騙局。

司警接到報案展開調查，發現另有3宗類似案件，懷疑是同一詐騙集團所為。該3名事主分別被騙1萬元人民幣、2萬元人民幣及5.7萬澳門元。

4名疑犯收300至9500元報酬犯案 騙款轉移內地帳戶

至昨日，司警在南灣區酒店及新橋區拘捕2男2女。4名疑犯年齡介乎32至40歲，其中1男1女為內地人，報稱是司機及文員，另1男1女為澳門人，報稱是司機及無業。有人承認收取300至9,500元報酬犯案，並於獲取騙款後轉移至內地帳戶及支付平台。案件涉及巨額詐騙、犯罪集團、清洗黑錢，移送檢察院偵辦。