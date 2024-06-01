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中國
2024-06-01 18:00:00

「孕婦泰國墜崖案」女主自曝懷孕　網揣測人工受孕送祝福

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綜合多家陸媒報導，2019年6月9日，當時懷有3個月身孕的王暖暖在泰國旅行時，被丈夫俞某冬從34米高的懸崖上推下，全身17處骨折，在當地工作人員的幫助下，送醫搶救了8天後奇跡生還，並表示自己是被丈夫俞某冬「親手推下懸崖」。

內地女子王暖暖（化名）2019年在泰國旅行時被丈夫推下懸崖，大難不死後成為百萬網紅。6月1日，她在抖音發布祈福影片自曝再次懷孕，網友紛紛送上祝福。

綜合多家內媒報導，2019年6月9日，當時懷有3個月身孕的王暖暖在泰國旅行時，被丈夫俞某冬從34米高的懸崖上推下，全身17處骨折，在當地工作人員的幫助下，送醫搶救了8天後奇跡生還，並表示自己是被丈夫俞某冬「親手推下懸崖」。

由於身體狀況太差，使用太多藥物，在醫生的建議下，王暖暖在懷孕5個半月的時候引產了。蓄意在泰國殺妻騙保的俞某冬遭泰國警方逮捕，並被當地法院判處有期徒刑33年4個月。2023年9月6日，王暖暖正式提起離婚訴訟，據稱仍在等待法院通知。

這件離奇的「孕婦泰國墜崖案」被拍成內地導演陳思成拍成電影《消失的她》，在2023年上映後票房飆破35億人民幣。在重獲新生之後，王暖暖在社群媒體開設帳號，透過講述自己的經歷成功躋身百萬網紅，目前她在抖音上有400多萬粉絲。

《消失的她》電影海報。（圖／豆瓣電影）

6月1日，王暖暖在抖音（@王暖暖summer）上曬出祈福影片，宣布自己再次懷孕：「我也沒有想到會再次擁有奇蹟，我只記得孩子走的那一天，我的心也空了一大塊。時隔五年，1882個日夜，親愛的寶貝，謝謝你！再次回到我身邊，明年的兒童節（2025年6月1日），媽媽會牽起你稚嫩的小手，帶你看山海，聽鳥鳴，那一定會很幸福！」

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此前，王暖暖並未透露自己的感情狀況，在祈福影片的留言區時，她置頂了自己的留言：「失去了因為緣分盡了，得到了是因為緣分到了。恨無用，求無用，但行好事，莫問前程。」

這一新聞登上熱搜後，有網友猜測王暖暖可能並沒有再婚，而是透過試管等人工生殖技術重新懷孕。也有許多網友認為，孩子的父親是誰不重要，紛紛對王暖暖送上祝福：「無論爸爸是誰，反正孩子媽媽是暖暖。」「優秀的女人不需要男人。」「加油，大難不死必有後福。」「想開了海闊天空。」

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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