「官太太爭車位」掀貪腐疑雲 深圳國資委：非國企書記夫人

深圳福田香蜜湖一處豪宅地下停車場上周六發生了一場普通的「爭車位大戰」，未料因女事主聲稱「老公是國企書記」及「我家裡有50台賓利」，引起全國關注「國企高層貪腐疑雲」。深圳市政府國有資產監督管理委員會調查後，昨日通報，涉事深圳振業集團黨委委員、紀委書記兼監事會主席張曉中，與姓張女事主並無婚姻關係，亦暫未發現兩人有經濟和業務往來。

內地傳媒報道，張女因不滿自己的車位被一輛「勞斯萊斯」佔據長達一個月，上周六發火要求車主駛走，否則就將自家的賓利攔在車前，「堵在這，我一個月我賓利不用，我家裡有50台賓利」。網上流傳短片顯示，張女除了「據理力爭」，還與對方人馬推撞拉扯；見對方有人「假摔」倒地，也馬上躺下來撕打對方。當時張曉中也在場。