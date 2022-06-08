「官太太爭車位」掀貪腐疑雲 深圳國資委：非國企書記夫人

深圳福田香蜜湖一處豪宅地下停車場上周六發生了一場普通的「爭車位大戰」，未料因女事主聲稱「老公是國企書記」及「我家裡有50台賓利」，引起全國關注「國企高層貪腐疑雲」。深圳市政府國有資產監督管理委員會調查後，昨日通報，涉事深圳振業集團黨委委員、紀委書記兼監事會主席張曉中，與姓張女事主並無婚姻關係，亦暫未發現兩人有經濟和業務往來。
內地傳媒報道，張女因不滿自己的車位被一輛「勞斯萊斯」佔據長達一個月，上周六發火要求車主駛走，否則就將自家的賓利攔在車前，「堵在這，我一個月我賓利不用，我家裡有50台賓利」。網上流傳短片顯示，張女除了「據理力爭」，還與對方人馬推撞拉扯；見對方有人「假摔」倒地，也馬上躺下來撕打對方。當時張曉中也在場。
由於張曉中年薪據報只有37.5萬元(人民幣，下同)，但賓利動輒過百萬元一輛，且事發現場「寶能城市公館」是樓價高達千萬元的豪宅，輿論隨即沸騰，質疑有人貪污受賄。振業集團隨後澄清，張曉中2017年離婚後未有再婚，涉事張女只是張曉中女友，並非家屬。張曉中亦強調，去年9月經人介紹結識張女後相戀，寶能城市公館公寓和賓利都是張女私產，而網上流傳所謂「婚宴照片」(圖1)，是去年10月「確定情侶關係儀式」上拍攝。
張女則表示，「50台賓利車」只是爭執期間情緒失控下亂講，對此「覺得很羞愧」，又稱原意是想說從車會調來50輛賓利。佔用他人車位的姓龐車主亦就事件表示歉意，又澄清自己的車是越野路華，不是網傳的勞斯萊斯，並指「希望事件依法依規得到解決」。
車位糾紛根源暫未解決
寶能城市公館分為住宅區和公寓區，住宅區2018年底入伙，公寓區今年初入伙。連通兩個區域的地下停車場有2,127個車位，先到先得，惟大部分車位都沒有開放，甚至發展商寶能地產將其中324個車位隨公寓贈送業主，變成私人車位。住宅區業主大為不滿，照泊車在私人車位，甚至將私人車位上的車位鎖破壞，導致爭車位糾紛經常出現。地方政府部門正督促寶能地產解決問題。