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中國
2024-01-29 12:22:56

「寡婦年」不宜結婚？ 內媒批荒唐促破除迷信思維

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「寡婦年」不宜結婚？農曆新年將至，民間盛傳「龍年無春，是寡婦年，不宜結婚」等說法。（新華社資料圖片）

「寡婦年」不宜結婚？農曆新年將至，民間盛傳「龍年無春，是寡婦年，不宜結婚」等說法。（新華社資料圖片）

「寡婦年」不宜結婚？農曆新年將至，民間盛傳「龍年無春，是寡婦年，不宜結婚」等說法。有內地網民指此背離了生活常識和科學常識，建議民政部或其它部委聯合發文，引導居民不受迷信及傳言影響，在龍年正常結婚。民政部社會事務司回應對此將予以此關注，內媒亦撰文批荒唐，促破除迷信思維。

為何會有「寡婦年」的說法？

「寡婦年」說法的來自於「寡年」，也被稱為「滑頭年」、「無春年」、「盲年」，即指整個農曆年都沒有「立春」的年份，民間將沒有「立春」的年份叫做「無春年」，又稱為「寡年」，後來有人又根據「寡」字演繹出了「寡婦年」。所謂的「無春年」常見於農曆，平均2至3年左右就會出現一次，例如2019年豬年、2021年牛年、2024年龍年、2027年羊年都是「無春年」。

古人將「立春」與生育聯繫起來，春不立，則生殖不旺。「無春」等於「無子」、「無後」，而結婚最忌「無子」，所以在「無春年」結婚就會被視為不吉利。

專家屢次闢謠 「隔幾年見一次」

《中國青年報》撰文指，所謂「寡婦年」不宜結婚這種基於迷信的觀點，不僅缺乏科學依據，而且與現代社會的價值觀念背道而馳，又引有專家指「寡婦年」不宜結婚的說法是荒唐的，屬於謠傳。

《新京報》撰文指，「無春年」和寡婦是完全沒有關係的，更不用說與婚嫁有甚麼關聯，自然也不能決定婚姻的成敗和長久。「寡婦年」的說法本身就是對「無春年」的過度解讀。以「寡婦」為某個年份冠名，繼而成為確定婚事的重要考量因素，顯然有些荒唐。

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內媒亦發現，關於「寡婦年不宜結婚」的說法由來已久，每隔幾年就會於媒體出現一次，專家闢謠也屢次見報。

4_39.jpg 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖）
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