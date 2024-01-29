「寡婦年」不宜結婚？ 內媒批荒唐促破除迷信思維

「寡婦年」不宜結婚？農曆新年將至，民間盛傳「龍年無春，是寡婦年，不宜結婚」等說法。有內地網民指此背離了生活常識和科學常識，建議民政部或其它部委聯合發文，引導居民不受迷信及傳言影響，在龍年正常結婚。民政部社會事務司回應對此將予以此關注，內媒亦撰文批荒唐，促破除迷信思維。
為何會有「寡婦年」的說法？
「寡婦年」說法的來自於「寡年」，也被稱為「滑頭年」、「無春年」、「盲年」，即指整個農曆年都沒有「立春」的年份，民間將沒有「立春」的年份叫做「無春年」，又稱為「寡年」，後來有人又根據「寡」字演繹出了「寡婦年」。所謂的「無春年」常見於農曆，平均2至3年左右就會出現一次，例如2019年豬年、2021年牛年、2024年龍年、2027年羊年都是「無春年」。
古人將「立春」與生育聯繫起來，春不立，則生殖不旺。「無春」等於「無子」、「無後」，而結婚最忌「無子」，所以在「無春年」結婚就會被視為不吉利。
專家屢次闢謠 「隔幾年見一次」
《中國青年報》撰文指，所謂「寡婦年」不宜結婚這種基於迷信的觀點，不僅缺乏科學依據，而且與現代社會的價值觀念背道而馳，又引有專家指「寡婦年」不宜結婚的說法是荒唐的，屬於謠傳。
《新京報》撰文指，「無春年」和寡婦是完全沒有關係的，更不用說與婚嫁有甚麼關聯，自然也不能決定婚姻的成敗和長久。「寡婦年」的說法本身就是對「無春年」的過度解讀。以「寡婦」為某個年份冠名，繼而成為確定婚事的重要考量因素，顯然有些荒唐。
內媒亦發現，關於「寡婦年不宜結婚」的說法由來已久，每隔幾年就會於媒體出現一次，專家闢謠也屢次見報。