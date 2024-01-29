「寡婦年」不宜結婚？ 內媒批荒唐促破除迷信思維

「寡婦年」不宜結婚？農曆新年將至，民間盛傳「龍年無春，是寡婦年，不宜結婚」等說法。有內地網民指此背離了生活常識和科學常識，建議民政部或其它部委聯合發文，引導居民不受迷信及傳言影響，在龍年正常結婚。民政部社會事務司回應對此將予以此關注，內媒亦撰文批荒唐，促破除迷信思維。

為何會有「寡婦年」的說法？

「寡婦年」說法的來自於「寡年」，也被稱為「滑頭年」、「無春年」、「盲年」，即指整個農曆年都沒有「立春」的年份，民間將沒有「立春」的年份叫做「無春年」，又稱為「寡年」，後來有人又根據「寡」字演繹出了「寡婦年」。所謂的「無春年」常見於農曆，平均2至3年左右就會出現一次，例如2019年豬年、2021年牛年、2024年龍年、2027年羊年都是「無春年」。