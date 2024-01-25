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中國
2024-01-25 16:58:00

「寧坐寶馬哭不坐單車笑」 拜金女今爆遭騙婚哭訴：半年家暴七次

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馬諾14年前「寧願在寶馬上哭泣」爆紅 閃婚後聲稱半年遭家暴7次 更被騙光積蓄

「寧願在寶馬上哭泣」的馬諾在微博貼文，稱婚後半年內被家暴7次

內地模特兒馬諾，2010年在《非誠勿擾》節目中，因為一句「寧願坐在寶馬裡哭，也不願坐在單車上笑」爆紅，也被貼上拜金標籤。沒想到卻因被丈夫家暴，訴請離婚。馬諾在微博貼文，稱婚後半年內被家暴7次，9月在派出所警員建議下返回戶籍所在地北京，並訴請離婚。沒想到在等待開庭期間，遭丈夫劉男持續跟蹤騷擾，還在網路對她造謠及誹謗，最近她終於拿到法院裁定的人身保護令。

「寧願坐在寶馬裡哭，也不願坐在單車上笑」的馬諾，聲稱半年被老公家暴7次 「寧願坐在寶馬裡哭，也不願坐在單車上笑」的馬諾，聲稱半年被老公家暴7次 「寧願坐在寶馬裡哭，也不願坐在單車上笑」的馬諾，聲稱半年被老公家暴7次 「寧願坐在寶馬裡哭，也不願坐在單車上笑」的馬諾，最近終於拿到法院裁定的人身保護令 「寧願坐在寶馬裡哭，也不願坐在單車上笑」的馬諾，最近終於拿到法院裁定的人身保護令 「寧願坐在寶馬裡哭，也不願坐在單車上笑」的馬諾，最近終於拿到法院裁定的人身保護令

馬諾表示，婚後自己賣掉房產幫劉男還債，共轉給他160多萬人民幣（約176.5萬港元），不料竟被男方抹黑為騙婚騙房，她還在微博出示轉帳紀錄，證明自己所言不假。她還出示多張住家電視遭砸毀，還有家具及內裝都被嚴重破壞的照片，控訴劉男不僅會對她施暴，還把家裡破壞地亂七八糟，甚至還虐打她的寵物狗。

馬諾母親日前回應稱堅決支持女兒離婚︰「她離開這個半年家暴7次，欠債花光積蓄，滿嘴謊言一直威脅她的男人，希望她早日回歸正常生活。」

2010年《非誠勿擾》節目亢，馬諾因「寧願坐在寶馬裡哭，也不願坐在單車上笑」而爆紅 2010年《非誠勿擾》節目亢，馬諾因「寧願坐在寶馬裡哭，也不願坐在單車上笑」而爆紅，她後來稱是節目效果 2010年《非誠勿擾》節目亢，馬諾因「寧願坐在寶馬裡哭，也不願坐在單車上笑」而爆紅，她後來稱是節目效果 2010年《非誠勿擾》節目亢，馬諾因「寧願坐在寶馬裡哭，也不願坐在單車上笑」而爆紅，她後來稱是節目效果 2010年《非誠勿擾》節目亢，馬諾因「寧願坐在寶馬裡哭，也不願坐在單車上笑」而爆紅，她後來稱是節目效果

而馬諾上次受媒體高度關注，是在14年前。2010年，當時只有20歲的北京女孩馬諾，參與內地相親節目《非誠勿擾》。當時她拒絕一名邀約她一起騎單車的男嘉賓，馬諾回答「我還是坐在寶馬哭吧」，讓她被貼上拜金女的標籤。但當時她解釋，只是節目效果。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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