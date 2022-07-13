「封城」憂慮下籲囤14日糧 上海居委會：友情提示

上海過去10日再新增380宗新冠肺炎本土個案，當地民眾擔心再「封城」，網上甚至盛傳將有大範圍封控的「百日行動」。上海政府澄清無百日行動後，普陀區、虹口區有居委會卻發布倡議書，提醒居民做好「14天左右的食品和醫藥儲備」，再掀封城恐慌。涉事居委會昨解釋，只是「友情提示」，提醒大家有備無患。不少上海網民表示已在囤糧。

上海虹口區廣靈居委會及普陀區新湖明珠城居委會前日發布倡議書，呼籲民眾非必要不外出、非必要不離滬、盡快接種新冠疫苗等，還提醒「有條件的請家中做好14天左右的食品和醫藥儲備」。由於上海政府前一天剛澄清沒有「百日行動」，倡議書隨即引起網民熱議，質疑「又出事了」，稱「這倡議足以嚇壞上海人民」。

上海網民急囤貨 傳網購平台送貨人手不足

雖然涉事居委會解釋，倡議只屬友情提示，強調「現在密接也要封樓……萬一封控比較緊急，大家沒有時間去買東西」，但有網民直言，「在當下，誰能只當作友情提示，而不是某種程度的聯想？」一些微博位址顯示在上海的網民昨晚指出，「今天特地調休了一天，囤菜， 囤米麵和生活用品」、「已經在囤了，確實好多東西又買不到了」、「我同事家附近的盒馬都沒運力了」。

內地整體本土疫情方面，前日新增347宗感染，包括河南73宗、山東62宗、上海59宗、廣東42宗等。其中廣東珠海香洲區一間幼稚園截至昨中午有3名教職員確診，疾控部門指，由於患者涉及的活動場所多且人員密集，極大可能會發現更多個案，全市各級各類學校已暫停面授課堂及校外培訓活動。台灣疫情又再反彈，昨新增31,152宗本土確診、60宗死亡，新增死亡個案為5月25日以來最少。

澳門累計1583宗 再多一名患者死亡

澳門方面，前日新增57宗感染，累計1,583宗；昨再多一名患者病逝，累計3人。死者為88歲女性，上周三確診，屬長期病患，有嚴重糖尿病、心臟病等；接受抗病毒藥物治療，出現嚴重併發症，昨午1時許不治。