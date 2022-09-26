「從歐洲騎白馬回國」紅遍兩岸 山東男突自爆造假：玩大了

古有唐三藏騎白馬取西經，今有山東男從歐洲騎白馬東行回國？早前一名32歲山東男子徐智顯可謂紅遍兩岸社交平台，網民都相當關注其「騎白馬從歐洲回國」的創舉，未料徐男上周突然發布短片，聲稱自己路經荷蘭時被舉報「虐待動物」，騎馬回國的旅程可能夭折。正當網民熱議虐待動物的定義又為徐男擔心之際，徐男突然大爆，其長達7個月的回國之旅全部是假的，「現在玩大了，我要道歉」。 聲稱去年底萌生騎馬回國念頭 到西班牙買馬做坐騎 根據徐男在短片平台公開的「人物設定」，他在2009年高中畢業後就去到歐洲留學，2017年研究生畢業後，在意大利做了幾年輔導老師，就在當地定居，直到去年底突然產生「騎馬回國」的念頭。 徐男聲稱，當時心動就行動，上網查詢賣馬的廣告，發現西班牙有人正出售馬匹，於是前去與對方見面，「我們一見如故，聊得特別投緣」，而對方知悉其打算，又知道他不懂騎馬後，就由零開始教他騎馬。經過3個月學識騎馬後，對方推薦徐男買下一匹8歲的純種阿拉伯白馬，作為回國的坐騎。

聲稱賣馬者助策劃回國路線 沿途都有媒體報道 徐男表示，這匹馬亦與自己一見如故，自己就為其取名「穗穗」，因為其愛吃有穗的植物。徐男還指，賣馬者還為其策劃了一條「歐洲文化之路」回國路線，又為其聯絡西班牙當地報社，介紹其騎馬穿越歐洲回中國的旅程。徐男聲稱，西班牙報章為其大篇幅報道，自己拿著該篇報道去辦理各種證件，「一路都很方便」，而且每到一個地方都有媒體採訪。 聲稱在荷蘭被舉報虐待動物 旅途可能夭折 根據徐男的自拍短片，他自今年2月20日起出發後，每天行走30公里，至本月18日，一人一馬已走了近2,500公里的路，抵達荷蘭，但在當地遭到動物保護人士舉報。當地警察帶獸醫為穗穗檢查，發現穗穗有舊傷，不適合長途旅行。徐男在短片中無奈表示，若複檢證實穗穗身體狀況不許可，「我們就不走了」，就此結束旅程。 事主向內媒自爆一切都是假 現身處山西 然而，內地「封面新聞」報道，徐男突然在上周五致電封面新聞記者，聲稱所謂「從歐洲騎馬回國」都是假的，相關照片和短片都是從網上盜圖用電腦合成，自己一直在國內讀書，現時身處山西。