「從歐洲騎白馬回國」紅遍兩岸 山東男突自爆造假：玩大了

古有唐三藏騎白馬取西經，今有山東男從歐洲騎白馬東行回國？早前一名32歲山東男子徐智顯可謂紅遍兩岸社交平台，網民都相當關注其「騎白馬從歐洲回國」的創舉，未料徐男上周突然發布短片，聲稱自己路經荷蘭時被舉報「虐待動物」，騎馬回國的旅程可能夭折。正當網民熱議虐待動物的定義又為徐男擔心之際，徐男突然大爆，其長達7個月的回國之旅全部是假的，「現在玩大了，我要道歉」。
聲稱去年底萌生騎馬回國念頭 到西班牙買馬做坐騎
根據徐男在短片平台公開的「人物設定」，他在2009年高中畢業後就去到歐洲留學，2017年研究生畢業後，在意大利做了幾年輔導老師，就在當地定居，直到去年底突然產生「騎馬回國」的念頭。
徐男聲稱，當時心動就行動，上網查詢賣馬的廣告，發現西班牙有人正出售馬匹，於是前去與對方見面，「我們一見如故，聊得特別投緣」，而對方知悉其打算，又知道他不懂騎馬後，就由零開始教他騎馬。經過3個月學識騎馬後，對方推薦徐男買下一匹8歲的純種阿拉伯白馬，作為回國的坐騎。
聲稱賣馬者助策劃回國路線 沿途都有媒體報道
徐男表示，這匹馬亦與自己一見如故，自己就為其取名「穗穗」，因為其愛吃有穗的植物。徐男還指，賣馬者還為其策劃了一條「歐洲文化之路」回國路線，又為其聯絡西班牙當地報社，介紹其騎馬穿越歐洲回中國的旅程。徐男聲稱，西班牙報章為其大篇幅報道，自己拿著該篇報道去辦理各種證件，「一路都很方便」，而且每到一個地方都有媒體採訪。
聲稱在荷蘭被舉報虐待動物 旅途可能夭折
根據徐男的自拍短片，他自今年2月20日起出發後，每天行走30公里，至本月18日，一人一馬已走了近2,500公里的路，抵達荷蘭，但在當地遭到動物保護人士舉報。當地警察帶獸醫為穗穗檢查，發現穗穗有舊傷，不適合長途旅行。徐男在短片中無奈表示，若複檢證實穗穗身體狀況不許可，「我們就不走了」，就此結束旅程。
事主向內媒自爆一切都是假 現身處山西
然而，內地「封面新聞」報道，徐男突然在上周五致電封面新聞記者，聲稱所謂「從歐洲騎馬回國」都是假的，相關照片和短片都是從網上盜圖用電腦合成，自己一直在國內讀書，現時身處山西。
事主聲稱打造「人物」娛樂大家 強調正徵婚
至於打造這個「故事」的原因，報道引述徐男指，自己無拖拍、想結婚，閒來無事就登個徵婚廣告和打機，然後就「弄點東西」，漸漸就搞出這個「人物」，「人設就跟開公司一樣，人家開沃爾瑪的時候剛開始也就是開個小店，但是開著順手了就越開越多。這個人設打造也就是無數遊戲中的一個，打造一下，慢慢一看，還真能釣上點魚來，所以就越打造越離譜」。
徐男表示，「現在已經假到我不想再假」，所以「主動讓自己人設崩塌」，又強調自己只是「娛樂一下大家」，絕無騙錢。徐男還稱，想藉今次道歉博來一些贊助和投資，「然後再徵個婚」，強調「我(樣貌)的照片是真的，我就長的那個模樣」。
事主聲稱接受採訪是「用其他方式跟大家玩了一下」
面對封面新聞記者質疑「你這個事影響其實挺大的，你(之前)接受了許多採訪」，徐男不以為然，稱「對，我是用其他的方式跟大家玩了一下」，今次「被舉報虐待動物」再上熱搜，已婉拒了一些採訪，「我玩了人家一次不能玩人家兩次」。
至於網上一些關於徐男的外語文章，徐男直認是自己用「谷歌翻譯一下」來打造，然後引導網民去看。
報道引述旅居荷蘭的姜女士指出，「在歐洲哪個地方上路都有規定的，哪些供人走，哪些供自行車，哪些供馬走，哪些供車走。我給我的同事擺這個事情，他們都在笑，他們都說沒有看到過這個新聞。我感覺這個人就是想走紅那種」。