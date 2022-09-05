「我們一起去尿尿」等3首新詩掀爭議 賈淺淺澄清「不是我本人所寫」

內地著名作家賈平凹女兒賈淺淺以屎尿入詩引起極大爭議，最令人側目的幾首新詩《真香啊》、《黃瓜，不僅僅是吃的》和《雪天》，更被批評得體無完膚。不過，賈淺淺昨晚透過河南省委旗下新媒體「頂端新聞」澄清，上述3首新詩「不是我本人所寫，和我毫無關係」。
備受爭議的《雪天》只有3句：
我們一起去尿尿，
你，尿了一條綫，
我，尿了一個坑！
《黃瓜，不僅僅是吃的》也只有4行：
寂寞的時候，
黃瓜
無疑是
全天下最好的。
《真香啊》則比較長：
上午同事們一起把飯吃，
一個同事在飯桌上當眾摳鼻屎
她喊了聲「不要擦拭」，
另一個同事見狀，
搶上前去抓過那同事的手指，
一邊舔還一邊說，
「真香啊，你的鼻屎」。
賈淺淺未入選中國作協會員
中國作家協會上月17日公布新一年擬入選會員名單，賈淺淺名列其中。網民隨即翻出賈淺淺的「屎尿體」作品，質疑她除了身份上是賈平凹的女兒，根本沒有資格躋身中國作家協會，同時質疑中國作家協會評選會員的準則。中國作家協會上周五表示，協會書記處認真聽取關於賈淺淺的爭議後，決定不將賈淺淺列入2022年新會員名單。
網上流傳賈淺淺辯解文
一篇題為《賈淺淺：給我個理由，我為甚麼不能加入中國作協》的文章上周六開始在網上流傳，內容逐點列出賈淺淺有資格加入中國作協的原因，包括身為陝西省作家協會會員、陝西青年作家協會副主席；出版過3部詩集、散文曾刊於國家級及省級刊物、曾獲第二屆陝西青年文學獎；按程序經中國作協2位會員推薦，又經「徵求各團體會員意見和諮詢各文學門類專家意見基礎上，中國作協書記處審議並投票」，才從2,211人中脫穎而出，成為公示名單上的994人之一。
「誰一輩子只出精品，不寫幾首爛詩？」
文章還就屎尿屁詩歌爭議，引用中國作協《詩刊》編輯部副主任彭敏的「仗義執言」，稱「對賈淺淺的批評和羞辱，其實是一種再常見不過的『管中窺豹』、『以偏概全』的魔法」，又指彭敏曾以魯迅和莫言的詩歌舉例，認為「長期創作的人，誰一輩子只出精品，不寫幾首庸詩、爛詩或者遊戲之作？」
網傳辯解文非賈淺淺所寫
不過，刊登這篇「辯解文」的「中創文網」指出，文章並非賈淺淺所寫。《北京青年報》則證實，是不久前發聲明退出陝西省作協會員的作家吳瓊，以賈淺淺的身份與口吻所創作。吳瓊表示，「就是想站在賈淺淺的角度對這次事件談點中規中矩的意見」，又強調本人並不認識賈淺淺，與對方並無私交。