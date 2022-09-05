「我們一起去尿尿」等3首新詩掀爭議 賈淺淺澄清「不是我本人所寫」

內地著名作家賈平凹女兒賈淺淺以屎尿入詩引起極大爭議，最令人側目的幾首新詩《真香啊》、《黃瓜，不僅僅是吃的》和《雪天》，更被批評得體無完膚。不過，賈淺淺昨晚透過河南省委旗下新媒體「頂端新聞」澄清，上述3首新詩「不是我本人所寫，和我毫無關係」。

備受爭議的《雪天》只有3句：

我們一起去尿尿，

你，尿了一條綫，

我，尿了一個坑！

《黃瓜，不僅僅是吃的》也只有4行：

寂寞的時候，

黃瓜

無疑是

全天下最好的。

《真香啊》則比較長：

上午同事們一起把飯吃，

一個同事在飯桌上當眾摳鼻屎

她喊了聲「不要擦拭」，

另一個同事見狀，

搶上前去抓過那同事的手指，

一邊舔還一邊說，

「真香啊，你的鼻屎」。