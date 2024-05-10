「我可讓你在這行業找不到工作」　百度副總裁多次言論惹爭議據報已離職(有片)

內地科企百度副總裁璩靜近日在網上多次發表高壓管理職場等言論引發爭議，她事後刪除多段具爭議影片及道歉，聲稱發布短片前沒有事先徵求公司意見，不符合相關流程，內容不代表公司立場。內地傳媒報道，她已經離職。

綜合內地媒體報道，引發爭議的璩靜在五一假期期間以百度「公關一號位」等稱號，先後在內地短片分享平台抖音發布多條片段，大談她對職場文化的看法，當中包括認為公關工作者不可以有假期，手機應該全天候開機隨傳隨到等引起網民廣泛討論。璩靜曾發表「我可以讓你在這行業裡頭找不到工作，我只要發一篇小作文，你試試看。」又曾指：「如果你這麼在意你男朋友支持你不支持你，你可以辭職啊，我秒批，而且我根本沒有義務去了解你哭了還是沒哭、吵架沒吵，這不是我作為主管該關心的事情。我不是你婆婆，我也不是你媽，我只關心這個結果啊，我們的關係就是僱傭關係。」璩靜的言論惹火，短期內吸引近百萬人追蹤，但不少網民質疑她高壓管理職場的熊度，更有內地傳媒批評她的言論影響百度公司形象，令事件連日發酵。