「戰狼」趙立堅被調任邊界與海洋事務司　其妻稱：榮辱不驚

有中國「戰狼」外交官之稱的趙立堅在新年伊始，被調離外交部新聞司副司長、發言人職位，改任外交部邊界與海洋事務司副司長。其妻子湯天如疑似在微博賬號「大聰和臭丫頭」發布16字貼文，寫道：「牢記使命，不忘初心，砥礪前行，榮辱不驚。」有媒體猜測，這是否在暗示趙立堅仕途受挫並有自勉意涵。不過這條微博貼文，目前已被刪除，但截圖仍在網上流傳。

外交部澄清：據工作需要交流任職

不過，中國外交部新聞發言人汪文斌周二(10日)曾在記者會上回應指，趙立堅的職務異動是「根據工作需要，交流任職」。汪文斌更強調，中國始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，同時在事關中國主權、安全、發展利益等原則問題上，「我們從不含糊，堅決維護。這是中國外交官的光榮職責和神聖使命。」

翻查資料，趙立堅2022年12月2日主持外交部例行記者會後，便一直沒有再出現在鏡頭下。而趙立堅在內地疫情爆發之際，亦疑受感染。湯天如當時在微博公開發文，稱買不到抗疫藥品，後又感謝鄰居分享藥物解決困難。

其妻曾多次發文護夫

事實上，湯天如曾在微博多次發文，包括心疼丈夫工作辛苦、加班到深夜，沒有加班工資與獎金，又稱趙立堅一切服從安排，維護國家戰鬥輿論第一線，卻換來「國內外造謠聲罵聲一片，還要捎上家」等。有網民猜測，此次趙立堅離任，可能是受妻子言論影響。