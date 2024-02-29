「挖呀挖」黃老師被造謠3萬元下海 拍片反擊稱已報警

在內地憑一首「挖呀挖」兒歌走紅的武漢幼兒園黃老師，近日被指「下海」，並且一晚價碼、影片都流出，有人更聲稱「加到3萬元才出來」，及後幼園同時證實她已經在年初離職。黃老師本人及後於微博發片斥有人網絡造謠，已經收集證據並報警。（影片截圖）

在內地憑唱洗腦兒歌「挖呀挖」走紅的武漢幼兒園黃老師，近日被指「下海」，並且一晚價碼、影片都流出，有人更聲稱「加到3萬元才出來」，及後幼園同時證實她已經在年初離職。黃老師本人及後於微博發片斥有人網絡造謠，已經收集證據並報警。

內地多個社交平台近日流傳一則聊天記錄，聲稱「挖呀挖走紅的黃老師下海了」，一位網民更「炫耀」稱自己約到了挖呀挖老師，並稱「你猜猜我約到誰了」、「剛開始還跟我裝，加到3萬才出來」，並且附帶一名女子在酒店內的影片截圖。

幼兒園同事稱年前已離職

有網民認為黃老師疑似被人「造黃謠」，表示「截圖中的人與黃老師根本不像」、「黃老師視頻中胳膊上根本沒有紋身」，希望黃老師可以趕快報警。黃老師在武漢幼兒園的同事稱，她年前已經離職，表明會將情況匯報給上司，看是否需要替其報警處理。

已從「黃老師」變成「黃媽媽」

黃老師及後發布影片回應被造黃謠，她表示自己的身份已從「黃老師」變成「黃媽媽」，照顧新生B期間被網絡造謠，目前已經收集證據並報警，「前天我朋友發了一張圖片，讓我去告他，我點進評論區發現已經淪陷大量的『真的嗎』、『3萬、5萬』，才意識到自己被造黃謠了。」起初她認為清者自清，但卻上了熱搜，最終決定報警，強調網絡不是法外之地，「我先冷靜下來，蒐集證據、截圖ID和言論，去當地公安局報了警，提供了證據並做了筆錄，後續我也會配合警方調查。」