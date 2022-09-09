「放生礦泉水」震驚全國 官媒揭放生業「賣福報」生意：18888元放生一隻水魚

放生新境界？有網民近日在社交平台發布短片，指廣東一條河邊有人疑似「放生礦泉水」，不斷往河裡倒一樽樽礦泉水，「從上午10點多一直倒到12點」，倒了好幾車。該網民表示，礦泉水的生產日期都是近期，「我還(上前)說直接放在愛心水點讓有需要的人自己拿不好嗎？非要直接拿來倒河裡。那些善眾還說我影響他們誠心」。
網民：發給需要水的人不好嗎？
從片段可見，四五位大媽大叔與一位尼姑不斷擰開一樽樽礦泉水蓋，再將一樽樽水打平放在河提邊，讓水流入河中。事件遠遠超出正常人對於「放生」的認知，網民紛紛大呼「造孽」，稱「這大熱天，發給需要水的人不好嗎？」、「現在國內一些地方嚴重乾旱，還不如送去給人家喝呢」、「給災區捐款的功德也比這個大呀」，並批評「這是病，不是善」，質疑「放生礦泉水的是受了甚麼蠱惑？」又揶揄「飲用水放生到不可飲用水裡，考慮過礦泉水的感受嗎？」
廣東放生協會：倒礦泉水不在協會研究範疇
有網民更炮轟，「特意去『放生』就是個偽概念……很多都胡來，比如放蛇，或者把陸龜放水裡」。還有擁有多年放生經驗的民眾直言，「放生礦泉水是種愚蠢的行為，雖然對社會沒甚麼危害，但絕對不是主流」。
廣東放生協會則表示，「礦泉水裡不帶生物，倒礦泉水不屬於放生，也不屬於放生協會研究的範疇」，又強調「我們拒絕放生外來物種，特別是(有害的)入侵物種，否則可能要承擔部分刑事責任」。
官媒：代放生泥鰍黃鱔最平 每次30元
另外，官媒《中國新聞周刊》順勢推出「放生業」調查。報道引述一位「代放生」的姓劉商人表示，「我們的規模很大，每天都會安排至少一次放生活動，全年無休，會有專人代為誦經，全程錄影，同城的客戶可以選擇隨車前往，每人每次收取100至300元(人民幣，下同)不等的車費與餐飲費」，而放生物種價格不盡相同，例如最便宜的泥鰍、黃鱔每次只需30元，貴一些的魚類鳥類介乎50至100元，還可根據客戶要求代放生蛇、刺蝟、狐狸等。
忠實客戶每月花500元放生
劉的其中一位忠實客戶就表示，每月初都會向劉轉帳500元，劉會在該月不同時間以不同「福報」代其放生不同物種，每次完成放生後都會傳送現場錄影片段，「最貴的一次是我母親住院生病，我支付18,888元購買了一隻甲魚(水魚)，對方給我發的視頻中還有過秤的內容，我印象裡那隻甲魚大約25斤左右，他們說是野生的」。
放「罪孽深重」毒蛇可獲高福報？
關於「不同福報」，劉介紹，泥鰍、黃鱔最似「龍」，福報大；烏龜、甲魚多長壽，可祈福親朋身體健康；鯉魚「跳龍門」，家裡有考生的可以選擇；按雌雄一對來放生，可祈得美滿姻緣；蠍子、毒蛇、蟾蜍等有毒生物因「罪孽深重」，放生牠們的福報也更高；刺蝟、黃鼠狼、狐狸等動物有「靈力」，不但價格貴，「獲得的福報也更高」。劉又提到，為避免無良商販和同行競爭，會在客人付款後告知放生地點及時間，強調若遭二次捕撈販賣，「那樣會影響福報的」。
魚檔：會撈回放生魚再賣 「都是養殖的魚」
不過，報道引述長三角某城市的街市魚檔老闆表示，不時會有放生組織找自己大批量買魚，「合作的時間久了，我會幫他們挑出來一些，提前打包好，有的時候(對方)會要求我們代為給活魚和甲魚(水魚)身上繫上紅繩，部分組織會告訴我們放生的時間，我們可以在他們走後把魚再撈回來」。魚檔老闆強調，「都是養殖的魚類，打撈也很容易，絕大部分不影響二次販賣」。
北京有放生狐狸餓到皮包骨甚至死亡
上海復旦大學生命科學院博士生導師王放指出，由於地理條件和氣候等造成的生態系統有所不同，各地原生物種都有巨大區別，無論是生活習性還是種群規模都不一樣，將「不明來源」的生物隨意投放在沒有經過評估的自然環境中，會對已有的自然環境造成巨大影響。
王放又以放生狐狸為例，曾在北京妙峰山附近野外環境中見到被人放生的狐狸，「牠們從種類上來看完全不屬當地物種，而是從俄羅斯進口的皮用種源……我見到過餓得骨瘦如柴的狐狸，下山向人討要食物的狐狸，甚至還有狐狸屍體」，牠們既不具備野外生存能力，也不具備豐富物種多樣性功能，饑餓的狐狸不僅會對自然環境中的小型獸類和鳥類造成危害，還容易污染水資源，而且「被放生的個體最終也很難存活下來」。
上海自然博物館副研究員何鑫則指出，「放生行為，之所以最終導致了很多無法挽回的生態破壞，很大一部分源自於治理難度較大」。
學者：與其放生，不如做義工保護生態及野生動物
王放呼籲，與其以放生來獲取「福報」，不如將時間和精力或財富真正投入環境保護及生物保護工作，嘗試做義工，幫忙收集整理數據、參與生態保護、野生動物保護等工作，或者將錢捐給保護救助野生動物機構和組織，「向善本身沒有問題，它應該更符合這個時代發展的腳步和社會的需求」。