「放生礦泉水」震驚全國 官媒揭放生業「賣福報」生意：18888元放生一隻水魚

放生新境界？有網民近日在社交平台發布短片，指廣東一條河邊有人疑似「放生礦泉水」，不斷往河裡倒一樽樽礦泉水，「從上午10點多一直倒到12點」，倒了好幾車。該網民表示，礦泉水的生產日期都是近期，「我還(上前)說直接放在愛心水點讓有需要的人自己拿不好嗎？非要直接拿來倒河裡。那些善眾還說我影響他們誠心」。 網民：發給需要水的人不好嗎？ 從片段可見，四五位大媽大叔與一位尼姑不斷擰開一樽樽礦泉水蓋，再將一樽樽水打平放在河提邊，讓水流入河中。事件遠遠超出正常人對於「放生」的認知，網民紛紛大呼「造孽」，稱「這大熱天，發給需要水的人不好嗎？」、「現在國內一些地方嚴重乾旱，還不如送去給人家喝呢」、「給災區捐款的功德也比這個大呀」，並批評「這是病，不是善」，質疑「放生礦泉水的是受了甚麼蠱惑？」又揶揄「飲用水放生到不可飲用水裡，考慮過礦泉水的感受嗎？」

廣東放生協會：倒礦泉水不在協會研究範疇 有網民更炮轟，「特意去『放生』就是個偽概念……很多都胡來，比如放蛇，或者把陸龜放水裡」。還有擁有多年放生經驗的民眾直言，「放生礦泉水是種愚蠢的行為，雖然對社會沒甚麼危害，但絕對不是主流」。 廣東放生協會則表示，「礦泉水裡不帶生物，倒礦泉水不屬於放生，也不屬於放生協會研究的範疇」，又強調「我們拒絕放生外來物種，特別是(有害的)入侵物種，否則可能要承擔部分刑事責任」。 官媒：代放生泥鰍黃鱔最平 每次30元 另外，官媒《中國新聞周刊》順勢推出「放生業」調查。報道引述一位「代放生」的姓劉商人表示，「我們的規模很大，每天都會安排至少一次放生活動，全年無休，會有專人代為誦經，全程錄影，同城的客戶可以選擇隨車前往，每人每次收取100至300元(人民幣，下同)不等的車費與餐飲費」，而放生物種價格不盡相同，例如最便宜的泥鰍、黃鱔每次只需30元，貴一些的魚類鳥類介乎50至100元，還可根據客戶要求代放生蛇、刺蝟、狐狸等。

忠實客戶每月花500元放生 劉的其中一位忠實客戶就表示，每月初都會向劉轉帳500元，劉會在該月不同時間以不同「福報」代其放生不同物種，每次完成放生後都會傳送現場錄影片段，「最貴的一次是我母親住院生病，我支付18,888元購買了一隻甲魚(水魚)，對方給我發的視頻中還有過秤的內容，我印象裡那隻甲魚大約25斤左右，他們說是野生的」。 放「罪孽深重」毒蛇可獲高福報？ 關於「不同福報」，劉介紹，泥鰍、黃鱔最似「龍」，福報大；烏龜、甲魚多長壽，可祈福親朋身體健康；鯉魚「跳龍門」，家裡有考生的可以選擇；按雌雄一對來放生，可祈得美滿姻緣；蠍子、毒蛇、蟾蜍等有毒生物因「罪孽深重」，放生牠們的福報也更高；刺蝟、黃鼠狼、狐狸等動物有「靈力」，不但價格貴，「獲得的福報也更高」。劉又提到，為避免無良商販和同行競爭，會在客人付款後告知放生地點及時間，強調若遭二次捕撈販賣，「那樣會影響福報的」。 魚檔：會撈回放生魚再賣 「都是養殖的魚」 不過，報道引述長三角某城市的街市魚檔老闆表示，不時會有放生組織找自己大批量買魚，「合作的時間久了，我會幫他們挑出來一些，提前打包好，有的時候(對方)會要求我們代為給活魚和甲魚(水魚)身上繫上紅繩，部分組織會告訴我們放生的時間，我們可以在他們走後把魚再撈回來」。魚檔老闆強調，「都是養殖的魚類，打撈也很容易，絕大部分不影響二次販賣」。