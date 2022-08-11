「旗袍娃娃」變「藝伎」急道歉 名創優品再被揭掛日本國旗

內地日系連鎖雜貨店「名創優品」(MINISO)(9896)近日陷入「旗袍娃娃」變「日本藝伎」風波後，又被疑似前員工爆料「店內不准播中文歌」，甚至有內地傳媒翻出，名創優品以往與外國簽約合作時，以「日本」作為公司所代表的國家，掛出日本國旗。內地網民紛紛要求名創優品解釋，又大罵「漢奸」、「數典忘祖」。

有網民發現，名創優品西班牙地區IG帳號近日介紹中國風迪士尼公主系列公仔盲盒時，將旗袍描述為「藝伎服飾」(圖)，其巴拿馬地區的IG帳號更自稱品牌是「由日本創立」。還有浙江網民爆料，曾在名創優品打工，「他們有升級考試，裡面有一個考題是店內不允許播放甚麼歌曲，正確答案居然是中文歌」。

名創優品前晚在微博就「藝伎服飾」問題向公眾致歉，稱是「錯誤翻譯」所致，總部已第一時間要求西班牙代理商團隊刪除涉事貼文，同時立即終止與當地社交媒體代理營運機構的合作。名創優品強調，「我們深刻自省，絕不再犯」。

傳店內不准播中文歌

至於「店內不准播中文歌」，內地《都市時報》記者致電多間名創優品分店查詢，部分分店店員稱公司有此規定，「一般播放純音樂、英文歌」，亦有店員稱分店對所播音樂無特別要求，「現在基本不放歌了，只播放公司的活動」。

內地「多維財經」則找出多張舊照，指名創優品曾在與希臘、羅馬尼亞、保加利亞等外國合作方簽約時，在現場懸掛日本國旗，代表自己公司，而公司創辦人、湖北商人葉國富及多名公司高層都在場。

網民：趕緊退出中國

有微博網民對關於名創優品的連串爆料大感驚訝，稱「一直以為他是日企品牌」。不少網民就批評，「見過人精日(註：精神日本人，即極端崇拜日本的非日籍人士)的，沒想到，還有公司精日的，直接去日本開個店多好」、「精日的公司，必須清除掉」、「趕緊退出中國，要是(被)趕的話，就不好看了」。