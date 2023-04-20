「明星搖籃」藝考全國第2名　鄭佳慧網絡爆紅：似年輕宋慧喬

鋒頭徹底壓過榜首！大陸中央戲劇學院有「明星搖籃」的美譽，本屆「藝考」在17日放榜，榮獲女生第1名與全國第2名的鄭佳慧，目前還是位在寧波李惠利中學就讀的學生，她在2萬名考生中脫穎而出，完美的瓜子臉跟神似宋慧喬的樣貌，也引發熱烈討論。

據大陸媒體《浙江在線》的報道，小學就讀於新城第一實驗學校的鄭佳慧，讀5年級時家人帶她去象山影視城玩，被星探相中因此開啟演藝之路，她心中也開始有「表演夢」，她開始在學校的宣傳片中擔綱女主角，還參加小品創作影片跟演網劇，2020年9月她就讀李惠利中學，校內的相關表演專業課程，讓她更加精進也更有系統的學習。

網友大讚「很有故事感」

她也在微博轉發「認領」此次藝考的佳績，表示：「跟做夢一樣」，她在李惠利中學的班導師吳瑋說：「查到成績後，小姑娘第一時間就給學校老師發了報喜微信，大家都為她感到高興，她是一個很優秀的姑娘，個子挺高的，很有氣質，在學習上比較有規劃，從高一進來就目標很堅定，奔着表演這條路來的」、「辦公室裡的老師們都很開心，都對她進行鼓勵，接下來小姑娘還將全力備戰文化課高考。」

而眾多網友也讚她「長得很有辨識度」、「很有故事感」，更有人覺得像極年輕的宋慧喬，孫儷，她此次脫穎而出是始於去年年底，參加中央戲劇學院的「話劇影視表演」初試，打敗2萬多名考生進入複試，再從200人中脫穎而出，拿下女生第一名的成績，演藝前途目前看來是一片光明。

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