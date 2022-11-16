(更新) 珍惜生命｜貴州11歲女童卅樓躍下亡 網傳被屈偷4蚊文具兼遭「公審」

【16:30更新】貴州畢節市七星關區政府今日下午通報，死者姓張，10歲，是當地小學生，目前女童家屬與店主已達成和解，女童家屬表示不再提起訴訟。通報呼籲網民尊重法律，依法客觀理性表達觀點；尊重隱私，讓逝者安息，防止對家屬造成二次傷害。
通報又簡述事發經過：本月7日，學校附近一間文具店發現有商品丟失，翻查閉路電視後懷疑是張女所為；9日，張女到文具店購物時，店主暫扣其作業簿和筆袋，因當時店內有人購物，雙方未進一步溝通，張女就自行離開。10日中午，店主在張女的作業簿上加上「重金懸賞」「緊急尋人」字樣放在店門，有人告訴店主有關張女的資料後，店主將作業簿收回櫃台。
張女的班主任知悉事件後，對張女進行了安撫，同時電話聯絡其父親，要求妥善處理此事並對張女進行心理疏導。由於父親回家時張女已入睡，兩父女未有溝通。11日早上7時14分，張女離開住所搭電梯上頂樓；9時30分，小區人員發現死者並報警；10時30分，急救醫生確認女童死亡。經警方和法醫檢驗，排除他殺。
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貴州畢節市一名11歲女童上周五早上從三十多樓住所躍下身亡，網上盛傳是當地一家文具店老闆冤枉女童偷走價值3.6元(人民幣，下同)(約4港元)的文具，並在店門貼出女童個人資料「公審」，導致女童遭受同學冷嘲熱諷，連老師也「踩一腳」，女童最終以死自證清白。事件惹起公憤後，畢節市公安局昨表示已介入調查，當地教育局稱一直關注此事，具體情況有待市委宣傳部公布；校方則強調並無發生網傳的「老師批評女童」，具體事發原因不清楚。「封面新聞」就引述涉事文具店老闆稱，實際情況與網傳不一樣，但不便透露，「這幾天(我)一直都在派出所，沒有離開，已經協商好了現在(昨晚)雙方正要簽字」。
傳文具店老闆在門口放女童習作簿「尋人」
網上流傳，女童早前到涉事文具店購買價值3.6元的文具，因見老闆在忙，就將錢放在櫃台上，但轉頭老闆卻指女童沒付款。雖然與女童同行的兩名同學及現場閉路電視片段都證明女童有付款，但老闆惱羞成怒，將女童寫有姓名和班級的習作簿放在門口，寫上「重金懸賞」、「緊急尋人」字眼，甚至送文具給兩名小學生，讓對方在學校散布女童偷竊的謠言，導致女童老師也轉發相關「消息」，同學都將女童孤立，結果將女童逼上絕路。
女童輕生後，不少民眾圍在涉事文具店門外，為女童討公道，並放上女童照片及白菊花悼念女童。文具店已多日無開門。
網民都不齒文具店老闆所為，「商家店名下還寫著『誠信第一，服務至上』，真夠虛偽的」，「能幹這事的人心得多黑。可憐這孩子小小年紀要遭遇這些」、「就因為三塊六毛錢沒完沒了」、「隔著屏幕都能想到當時的無力感，心痛」、「就算公開，也得把監控視頻一道公開吧？」、「哪怕這姑娘真偷了，這家店的行為也是無法被原諒的」、「一條命啊。文具店店主晚上睡得著覺嗎？其實應該用一種更溫和的方法來處理這種事情。小姑娘可憐」、「希望查清，還小女孩一個公道」。
網民：指指點點的壓力成年人都無法承受吧？
還有網民表示，「商家這樣做造成嚴重後果，難道不用擔刑責嗎？」、「他這樣做就相當於是在沒有證據的情況下，直接認定女孩是小偷，而且是把這個信息廣而告之給所有人，附近認識女孩的人看到這種懸賞，背後會怎麼議論這位女孩？這種指指點點的壓力成年人都無法承受吧？」、「這個孩子可能是個很沒自信缺乏安全感的女孩子，遇到這種事第一想到的不是尋求父母的幫助，沒有把父母和家裡其他親戚當成她堅強自信的後盾。心裡偷偷委屈，最後崩潰自殺。真的好可憐」。
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