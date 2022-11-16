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2022-11-16 12:57:39

(更新) 珍惜生命｜貴州11歲女童卅樓躍下亡 網傳被屈偷4蚊文具兼遭「公審」

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涉事文具店外擺放著女童遺照和當日老闆在店門展示女童習作簿的照片。(互聯網)

涉事文具店外擺放著女童遺照和當日老闆在店門展示女童習作簿的照片。(互聯網)

【16:30更新】貴州畢節市七星關區政府今日下午通報，死者姓張，10歲，是當地小學生，目前女童家屬與店主已達成和解，女童家屬表示不再提起訴訟。通報呼籲網民尊重法律，依法客觀理性表達觀點；尊重隱私，讓逝者安息，防止對家屬造成二次傷害。

通報又簡述事發經過：本月7日，學校附近一間文具店發現有商品丟失，翻查閉路電視後懷疑是張女所為；9日，張女到文具店購物時，店主暫扣其作業簿和筆袋，因當時店內有人購物，雙方未進一步溝通，張女就自行離開。10日中午，店主在張女的作業簿上加上「重金懸賞」「緊急尋人」字樣放在店門，有人告訴店主有關張女的資料後，店主將作業簿收回櫃台。

張女的班主任知悉事件後，對張女進行了安撫，同時電話聯絡其父親，要求妥善處理此事並對張女進行心理疏導。由於父親回家時張女已入睡，兩父女未有溝通。11日早上7時14分，張女離開住所搭電梯上頂樓；9時30分，小區人員發現死者並報警；10時30分，急救醫生確認女童死亡。經警方和法醫檢驗，排除他殺。

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貴州畢節市一名11歲女童上周五早上從三十多樓住所躍下身亡，網上盛傳是當地一家文具店老闆冤枉女童偷走價值3.6元(人民幣，下同)(約4港元)的文具，並在店門貼出女童個人資料「公審」，導致女童遭受同學冷嘲熱諷，連老師也「踩一腳」，女童最終以死自證清白。事件惹起公憤後，畢節市公安局昨表示已介入調查，當地教育局稱一直關注此事，具體情況有待市委宣傳部公布；校方則強調並無發生網傳的「老師批評女童」，具體事發原因不清楚。「封面新聞」就引述涉事文具店老闆稱，實際情況與網傳不一樣，但不便透露，「這幾天(我)一直都在派出所，沒有離開，已經協商好了現在(昨晚)雙方正要簽字」。

傳文具店老闆在門口放女童習作簿「尋人」

網上流傳，女童早前到涉事文具店購買價值3.6元的文具，因見老闆在忙，就將錢放在櫃台上，但轉頭老闆卻指女童沒付款。雖然與女童同行的兩名同學及現場閉路電視片段都證明女童有付款，但老闆惱羞成怒，將女童寫有姓名和班級的習作簿放在門口，寫上「重金懸賞」、「緊急尋人」字眼，甚至送文具給兩名小學生，讓對方在學校散布女童偷竊的謠言，導致女童老師也轉發相關「消息」，同學都將女童孤立，結果將女童逼上絕路。

女童輕生後，不少民眾圍在涉事文具店門外，為女童討公道，並放上女童照片及白菊花悼念女童。文具店已多日無開門。

民眾在涉事文具店外擺放女童遺照和當日老闆在店門展示的習作簿照片。(互聯網) 涉事文具店口號為「誠信第一，服務至上」。(互聯網) 民眾在涉事文具店門放上白菊花悼念女童。(互聯網) 民眾圍在涉事文具店外，舉起女童遺照，為女童討公道。(互聯網) 民眾在涉事文具店外舉起女童遺照。(互聯網)

網民都不齒文具店老闆所為，「商家店名下還寫著『誠信第一，服務至上』，真夠虛偽的」，「能幹這事的人心得多黑。可憐這孩子小小年紀要遭遇這些」、「就因為三塊六毛錢沒完沒了」、「隔著屏幕都能想到當時的無力感，心痛」、「就算公開，也得把監控視頻一道公開吧？」、「哪怕這姑娘真偷了，這家店的行為也是無法被原諒的」、「一條命啊。文具店店主晚上睡得著覺嗎？其實應該用一種更溫和的方法來處理這種事情。小姑娘可憐」、「希望查清，還小女孩一個公道」。

網民：指指點點的壓力成年人都無法承受吧？

還有網民表示，「商家這樣做造成嚴重後果，難道不用擔刑責嗎？」、「他這樣做就相當於是在沒有證據的情況下，直接認定女孩是小偷，而且是把這個信息廣而告之給所有人，附近認識女孩的人看到這種懸賞，背後會怎麼議論這位女孩？這種指指點點的壓力成年人都無法承受吧？」、「這個孩子可能是個很沒自信缺乏安全感的女孩子，遇到這種事第一想到的不是尋求父母的幫助，沒有把父母和家裡其他親戚當成她堅強自信的後盾。心裡偷偷委屈，最後崩潰自殺。真的好可憐」。

 

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