(更新) 長沙塌樓｜增至26人遇難 10名傷者中1人未脫離危險期

(更新) 湖南長沙塌樓事故第6次記者會晚上約9時舉行。記者會通報，截至目前已救出10名生還者、發現26名遇難者；10名生還者正在醫院留醫，其中1人未脫離危險期，其餘9人情況穩定。至於今日凌晨救出的女子，創傷性休克，左下肢損傷較重，全身多處外傷，中度脫水，代謝性鹼中毒，以往曾做過心臟手術，隨時有生命危險，經專家團隊全力救治，目前神志清楚、生命體徵平穩。

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今日凌晨零時許，湖南長沙塌樓現場救出第10名生還者。該名被困近132小時的女子，獲救時仍能與救援人員對話，稱「我一直有一個信念，你們會來救我的」。與此同時，救援人員再發現遇難者遺體，遇難人數增至5人。

救援現場正以「逐層剝離」方式，一邊逐層清理瓦礫，一邊逐層探測是否有生命跡象，確認沒有生命跡象後，才清理下一層瓦礫。

這幢在上周五倒塌造成23人被困、39人失聯的樓房，於2012年落成，原得6層樓高，2018年僭建至8層，其中1樓(地下)為門面，2樓是飯店，3樓是私人影院，4至6樓為家庭旅館，7至8樓是住宅。初步調查顯示，每層租客都有改動房屋結構。當地警方已拘捕業主、設計施工負責人、工程檢測公司相關人員等共11人。