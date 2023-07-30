「最美通緝犯」逃亡24年後落網 近照曝光 網民慨嘆：歲月是把殺豬刀

記者李宗芳／綜合報導

1999年大陸山西發生一宗命案，涉案女疑犯解麗萍與人合謀持刀殺死前夫，以及用繩勒死小三後，攜帶大量現金和貴重物品逃亡，因其「高顏值」被坊間稱為「最美通緝犯」。事隔24年，她在本月26日晚上落網，由於當年美貌已不復見，滄桑容顏讓網民大嘆：「歲月真是把殺豬刀」。

綜合內地報道，潛逃24年的解女，在徐州市一個菜市場被捕獲，並於7月26日晚上押解回運城。解女在此已生活多年，化名為張某某，剛開始在當地一家澡堂做臨時工，和徐州當地一位男性育有一子，兒子學業成績不俗，去年已經入讀大學，幾個月前，她開始在菜市場擺攤賣涼皮。

男疑犯10年前被捕獲

警方表示，1999年7月7日晚上，山西鋁基地住宅區發生一宗造成一死一傷的重大刑事案件。經偵查，解女與其妹夫郝滿倉有重大作案嫌疑，二人作案後潛逃。2013年3月，運城公安機關在介休市將郝男抓獲歸案，其對夥同解女作案事實供認不諱。據悉早在2019年3月5日，山西省運城市公安局禹門分局就發布過對於解女懸賞通告。警方披露信息顯示，解女1968年出生於甘肅省蘭州市，籍貫為山西省汾陽市賈家莊鄉金井村人。1991至1993年，曾有報函大、進電視台的意願，愛好畫畫。離異後曾去運城學習繪畫。1999年7月因涉嫌故意殺人被通緝。