「未陽人」感染機會增 專家：春運避免長途旅行

農曆新年將至，內地春運如火如荼，雖然多個城市統計顯示大部分民眾曾感染新冠，但仍有一部分人屬「未陽人」。官媒《人民日報》旗下《健康時報》引述南昌大學第一附屬醫院高新醫院門診部主任方厚民建議，未曾感染新冠的民眾在春運期間避免「距離很遠的長途旅行」，降低自身及家人感染風險。

方厚民指，「至今沒陽過」可能有幾種原因，例如平時做足防護、體質特殊等，確實從未感染過，但亦有可能是「無症狀感染者」，感染後無明顯症狀，又或者是今波疫情前感染過新冠，體內仍有抗體，具一定免疫力。方厚民認為，完全未陽過的人，若在春運出行，可能增加感染機會，所以不建議他們長途旅行，特別是患有基礎疾病的長者、孕婦及兒童，要減少出行。

另一邊廂，國務院聯防聯控機制昨舉行記者會，稱隨著疫情防控進入新階段，全國正在有序開展長者、兒童、孕婦、慢性基礎性疾病患者等重點人群「分級分類動態服務」及「關口前移」工作，強調要對重點人群做到「感染早發現早用藥」，做好定期聯絡日常健康監測；對重症風險人群「早識別、早轉診」，暢通轉診通道；對重症人群「早干預、早集中」，加強急症力量配備，對高危患者優先安排就醫，改善住院收治，保障患者住院需求及重症患者救治需要。

