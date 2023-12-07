東莞新郎擺酒心跳停頓 7支急救隊酒店同層開會 專家盡出拉回鬼門關

廣東東莞一名新郎在喜宴結束後送客，期間突心跳停頓暈倒，新娘及其他賓客手足無措期間，幸酒店同層鄰近宴會廳碰巧有7支市級緊急醫學救援隊開會，一眾專家盡出下成功把新郎從鬼門關拉回。有網民表示：「他應該前世曾拯救過銀河系，不只是救援隊，還是7支！」
事件發生於周二(5日)晚上8時許，東莞市厚街鎮一間酒店4樓的國際宴會廳門口，當時新郎王先生和新娘林小姐正歡送親戚朋友，上一秒還有說有笑的新郎突然倒地，把新娘和家人嚇壞。
萬幸的是在新郎倒地瞬間，路過的廣東醫科大學附屬東莞第一醫院急診科副主任關永佳、李瑞金；南方醫科大學第十附屬醫院紅樓院區急診急救區副主任李劍強衝過來迅速為新郎急救。
李瑞金、李劍強迅速診斷新郎心跳驟停，進行心肺復甦；關永佳期間報警及打電話通知廣東醫科大學附屬東莞第一醫院醫務部負責人劉毅。
新郎月前曾胸悶胸痛
當時劉毅在同層另一宴會廳，來自市民醫院、市松山湖中心醫院、市濱海灣中心醫院、市水鄉中心醫院、市東南部中心醫院、市東部中心醫院和厚街醫院共7支市級緊急醫學救援隊的7名領隊和14名裁判，參加2023東莞市級緊急醫學救援隊野外拉練前的會議，參加的一眾急救專家亦馬上趕去救援。
眾人合力下成功讓新郎恢復心跳及睜開眼，及後送醫院救治。家屬透露，新郎一個月前就發生過胸悶、胸痛，當時也去醫院檢查過，但沒有發現問題，這次心跳驟停後需要詳細檢查找出病因。
家屬感激救命之恩
新郎家屬感激一眾救援隊專家，當救護車開走後，專家回到會議室重新開會時，家屬再次推門進來感謝救命之恩。