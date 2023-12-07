東莞新郎擺酒心跳停頓 7支急救隊酒店同層開會 專家盡出拉回鬼門關

廣東東莞一名新郎在喜宴結束後送客，期間突心跳停頓暈倒，新娘及其他賓客手足無措期間，幸酒店同層鄰近宴會廳碰巧有7支市級緊急醫學救援隊開會，一眾專家盡出下成功把新郎從鬼門關拉回。

廣東東莞一名新郎在喜宴結束後送客，期間突心跳停頓暈倒，新娘及其他賓客手足無措期間，幸酒店同層鄰近宴會廳碰巧有7支市級緊急醫學救援隊開會，一眾專家盡出下成功把新郎從鬼門關拉回。有網民表示：「他應該前世曾拯救過銀河系，不只是救援隊，還是7支！」

事件發生於周二(5日)晚上8時許，東莞市厚街鎮一間酒店4樓的國際宴會廳門口，當時新郎王先生和新娘林小姐正歡送親戚朋友，上一秒還有說有笑的新郎突然倒地，把新娘和家人嚇壞。