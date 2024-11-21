「條紋哥」沉浸式凝視車模爆紅 社交平台被封 模特委員會：玷污高雅格調(有片)

內地近日一名身著藍白條紋恤衫的男子現身多地車展現場，並以專注眼神「沉浸式凝視」女模，結果被網民封為「條紋哥」成為紅人，其中多名女模及後更與他在社交平台互動爭取「曝光」。然而在周四（21日），中國紡織品商業協會下屬商業模特委員會發文批評「條紋哥」低俗炒作博眼球，對模特行業的健康形象造成了不良影響，已被社交平台封殺帳號。

影片顯示，當車展他人皆使用手機或相機拍攝，「條紋哥」則以近距離沉浸式目光直勾勾緊盯模特，被諷以眼睛「存檔」，一開始，許多模特會感到尷尬及不安，但隨着「條紋哥」愈見有名，有女模甚至會以眼神「反擊」互望，一度殺得「條紋哥」措手不及一度視線飄移，正當眾人以為他害羞時，有網友指「條紋哥」因現場同時面對4位車模「1打4」應接不暇。「條紋哥」及後更與互望的模特於社交平台直接互動，並收獲數萬粉絲，可謂贏盡人氣流量。

不過許多網民覺得凝視車模的行為有些冒犯，甚至有人質疑「條紋哥」是精神有問題，亦有人認為「條紋哥」眼神很單純，看起來一點都不猥瑣，「他眼裡沒有一絲雜念，全是欲望」。對此，「條紋哥」也公開回應道，自己頭腦非常正常，他只是單純愛看美女，並非刻意炒作。但他也坦言，對於意外出名感到開心，正考慮利用這波流量進行商業發展，例如經營電商事業，亦有車展主辦單位主動邀約他參與活動。

被斥低俗炒作博眼球 呼籲模特不要配合

惟中國紡織品商業協會下屬商業模特委員會發文，批評「條紋哥」的行為屬於低俗炒作、博眼球等，甚至意圖拉攏部分模特兒參與其中，嚴重違背了時尚行業所秉持的高雅格調以及公序良俗原則，對模特行業的健康形象造成了不良影響，因此呼籲模特行業各單位以及個人不要以任何形式配合，以維護模特行業的良好聲譽，「條紋哥」已被短片平台封號。