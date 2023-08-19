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2023-08-19 13:45:00

《模範的士2》翻版？中國程式員赴越南工作　寫不出賭博程式慘遭囚禁虐待拔掉14顆牙

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內地一名程式員赴越南工作遭囚禁，逼寫賭博遊戲程式，情節如韓劇《模範的士2》。(圖/翻攝SBS）

記者李宗芳／綜合報道

韓劇《模範的士2》情節描述，程式員被騙赴海外工作，遭詐騙集團囚禁毒打，開發網路非法賭博程式，沒想到真有其事！內地一名男子因未編寫出賭博遊戲程式，在越南遭到數月囚禁虐待，還被拔掉了14顆牙齒，身體損傷程度高達88%。

生意困難赴越南　慘遭囚禁虐待

據《九派新聞》報道，46歲的受害人房立敬（音譯）是一名程式員，由於在內地做生意遇到困難，於2020年1月14日來到越南尋找合作夥伴。年中，房男與黃姓男子相識，並獲邀製作網路遊戲，上線後可獲得遊戲20%利潤。

然而直到2022年初，房男仍沒有編寫出一款可以運行成功的賭博遊戲。於是，黃男找來2名男子挾持房男，3月13日將其帶到位於河內嘉林縣（Gia Lam）的一套公寓內，還在客廳臥室安裝了攝影鏡頭。

為強迫房男編寫賭博遊戲程式，3人多次輪流使用錘子、釘子、刀子、電棍等工具殘忍虐待。囚禁期間，房男每天都會遭到毒打，有時用電鑽嚇唬他，甚至還用鉗子活生生拔掉他14顆牙，施虐過程中為了不讓鄰居聽到尖叫聲，更利用擴音器大聲播放音樂。除了實施酷刑、毆打外，也不允許房男吃肉魚等營養食品。

3名疑犯涉故意傷害、非法拘禁，遭越南法院判刑12至24年。（圖／翻攝九派新聞）

身體損傷逾8成　主犯仍在逃

直至2022年7月14日，當地警方接到非法拘禁報案訊息，突擊後將房男救出並送往醫院急救，警方認定，他的身體損傷程度高達88%。其後3名疑犯相繼被逮捕或自首，唯主犯黃男目前仍在潛逃，已被通緝。

據悉，8月17日，河內市人民法院以「故意傷害罪」和「非法拘禁罪」分別判處3名被告人有期徒刑12到24年不等。其中一名被告家屬向受害人賠償了3000萬越南盾（約1萬元港幣）。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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