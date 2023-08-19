《模範的士2》翻版？中國程式員赴越南工作　寫不出賭博程式慘遭囚禁虐待拔掉14顆牙

韓劇《模範的士2》情節描述，程式員被騙赴海外工作，遭詐騙集團囚禁毒打，開發網路非法賭博程式，沒想到真有其事！內地一名男子因未編寫出賭博遊戲程式，在越南遭到數月囚禁虐待，還被拔掉了14顆牙齒，身體損傷程度高達88%。

生意困難赴越南 慘遭囚禁虐待

據《九派新聞》報道，46歲的受害人房立敬（音譯）是一名程式員，由於在內地做生意遇到困難，於2020年1月14日來到越南尋找合作夥伴。年中，房男與黃姓男子相識，並獲邀製作網路遊戲，上線後可獲得遊戲20%利潤。

然而直到2022年初，房男仍沒有編寫出一款可以運行成功的賭博遊戲。於是，黃男找來2名男子挾持房男，3月13日將其帶到位於河內嘉林縣（Gia Lam）的一套公寓內，還在客廳臥室安裝了攝影鏡頭。

為強迫房男編寫賭博遊戲程式，3人多次輪流使用錘子、釘子、刀子、電棍等工具殘忍虐待。囚禁期間，房男每天都會遭到毒打，有時用電鑽嚇唬他，甚至還用鉗子活生生拔掉他14顆牙，施虐過程中為了不讓鄰居聽到尖叫聲，更利用擴音器大聲播放音樂。除了實施酷刑、毆打外，也不允許房男吃肉魚等營養食品。