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中國
2024-04-21 14:15:09

「武漢紅」後再有「清遠綠」天文異象　內地網民笑言「靈氣充裕」

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「武漢紅」後再有「清遠綠」天文異象　內地網民笑言「靈氣充裕」

近日廣東多地遭遇暴雨襲擊，在清遠上空出現罕見「綠色天空」，隨後迅速變暗，氣象學者表示由於雲層帶着大量水氣，當藍光穿越雲層，才致天空呈現綠色。

綜合內媒報道，詭異綠色天空出現在4月19日上午10時許，拍據目擊者拍下影片，天空先是出現一片綠，接着烏雲密布，天色瞬間由亮轉暗，仿佛白晝變為黑夜。

「超猛了，看到冥界了」

相關影片一PO上網，迅速引發網友熱烈討論，忍不住調侃：「是誰頭頂一片綠」、「超猛了，看到冥界了」、「靈氣充裕，別閑著了，趕緊出來修煉」、「前幾天武漢紅了，現在清遠綠了，五行的火和木已經集齊，金水土甚麼時候到位」。

據《魯中晨報》報道，這一奇觀背後的科學原理是光的散射，通常太陽光由多種顏色的光組成，短波長的光（如藍、紫）比長波長的光（如紅、橙）更容易在大氣中散射，使天空呈現藍色。

形成原理是陽光的散射

然而，暴風雨改變了這一現象。風暴雲中的水/冰粒子主要散射藍光，當大氣散射的紅光照射到雲中的藍水/冰滴時，它們呈現出綠色發光現象，使主導天空的顏色從藍變為綠。這種現象多發生在黃昏和黎明，此時太陽處於地平線附近的低角度位置。值得注意的是，此類綠色天空現象並非每次暴風雨都出現，需要特定的大氣條件和雲層特性。

此前湖北武漢一名民眾15日凌晨下班時，發現江岸區香港路一帶的天空呈現血紅色，時間長達1個小時，中國地質大學環境學院大氣科學系副教授趙樹雲則表示，在自然條件下，天空有可能出現紅光現象，形成原理是陽光的散射，但考慮到拍攝時間為凌晨，當時沒有太陽光，「附近或許有人為性的光源，造成這一種紅色現象」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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