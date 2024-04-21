「武漢紅」後再有「清遠綠」天文異象　內地網民笑言「靈氣充裕」

近日廣東多地遭遇暴雨襲擊，在清遠上空出現罕見「綠色天空」，隨後迅速變暗，氣象學者表示由於雲層帶着大量水氣，當藍光穿越雲層，才致天空呈現綠色。

綜合內媒報道，詭異綠色天空出現在4月19日上午10時許，拍據目擊者拍下影片，天空先是出現一片綠，接着烏雲密布，天色瞬間由亮轉暗，仿佛白晝變為黑夜。

「超猛了，看到冥界了」

相關影片一PO上網，迅速引發網友熱烈討論，忍不住調侃：「是誰頭頂一片綠」、「超猛了，看到冥界了」、「靈氣充裕，別閑著了，趕緊出來修煉」、「前幾天武漢紅了，現在清遠綠了，五行的火和木已經集齊，金水土甚麼時候到位」。

據《魯中晨報》報道，這一奇觀背後的科學原理是光的散射，通常太陽光由多種顏色的光組成，短波長的光（如藍、紫）比長波長的光（如紅、橙）更容易在大氣中散射，使天空呈現藍色。