「每個職場媽媽都欠孩子一句對不起」？國產咖啡標語激嬲職場媽媽

辛苦誕下孩子眠乾睡濕還要打工養家的職場媽媽，為何要「欠孩子一句對不起」？有內地網民近日在社交媒體指出，「半盒田」掛耳咖啡包裝印上「每一個職場媽媽都欠孩子一句對不起」的標語，涉嫌「歧視職場女性」。不少網民亦認為這個品牌對職場媽媽「道德綁架」，一些職場媽媽更大罵，「我十月懷胎，沒日沒夜照顧孩子，還辛苦出錯來了？不上班孩子吃甚麼？去你家喝咖啡？」

網民：那職場爸爸要向孩子下跪謝罪？

涉事咖啡包裝分星期一至日共7款，每款都有不同標語，其中星期五的標語就是「每一個職場媽媽都欠孩子一句對不起」。內地網民紛紛批評，「上個班就要給孩子道歉，那大家都別上班了，在家呆著餓死吧」、「那每一個職場爸爸都欠孩子一個下跪謝罪了」、「怎麼不是職場老闆欠員工孩子對不起呢？」、「簡直是道德綁架」、「更多是爸爸不顧小孩OK？真是又來指點女人了」、「感覺是老婆去上班，自己不想帶娃，但又捨不得老婆工資的絕望又自信的男人自己的獨白」。

職場媽媽：深夜才有一點私人時間 還想我們怎樣？

有網民更指出，「有多少家庭爸爸工資能養活全家，媽媽不工作喝西北風嗎？」、「職場媽媽有幾個不是下班帶孩子的？職場爸爸又有幾個下班帶孩子的？」、「職場媽媽每天上班完下班就馬不停蹄飛奔回家看孩子做飯做家務(像)打另外一份工，深夜了才有一點的私人時間，還想我們怎樣？」、「我每天輪軸轉為工作為孩子，我最對不起是我自己好嗎？」還有網民懷疑，涉事品牌為出名「反向操作」。