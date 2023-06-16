「洪水沖不走」的觀音閣　長江中屹立700年

在湖北鄂州的長江中央，有一座神奇的觀音閣，700年來經歷無數次洪水，卻能安然無恙，被譽為「萬里長江第一閣」。 觀音閣700年屹立不倒的奧秘是甚麼呢？

據《武昌縣志》等史料記載，觀音閣前身為龍蟠磯寺，歷史可追溯到宋代，功用有指是為鎮水免災，現在看到的建築是元朝時重建的，距今已有700多年歷史。 雨季之時，長江流域經常發生洪水，數百年來，這座古建築曾無數次被洪水淹沒，卻至今屹立不倒，建築主體結構一直保存完好，待洪水消退，又橫空出世，令人稱奇。