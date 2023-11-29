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中國
2023-11-29 11:51:14

海底撈抖音舞「科目三」爆紅 侍應會跳月薪過萬(有片)

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內地多個城市的海底撈分店侍應大跳名為「科目三」的舞蹈，於社交平台抖音爆紅

內地多個城市的海底撈分店侍應大跳名為「科目三」的舞蹈，於社交平台抖音爆紅

內地連鎖火鍋品牌海底撈以好服務見稱，提供唱生日歌、花式拉麵、變臉等服務。近日內地多個城市的海底撈分店侍應大跳名為「科目三」的舞蹈，於社交平台抖音爆紅，江蘇更有男侍應因「舞技出眾」成網紅，獲額外發放3,000元人民幣獎金。更有傳聞指，會跳該舞蹈的侍應月薪高達1.2萬元人民幣。

海底撈發言人對傳聞不置可否，僅回應說一直鼓勵門店夥伴結合自身特長和顧客需求進行各類創新，多勞多得，「能夠獲得顧客認可的員工，公司也會進行相應的激勵」。

江蘇男侍應「舞技出眾」成網紅 3000元獎金

內媒報道，近日在社交平台流傳多條海底撈侍應跳「科目三」的影片，不少門店承認因為「科目三」火爆，多了顧客消費，進一步推動侍應學習「科目三」的舞蹈，只要食客表示想看表演，侍應便會展示舞姿。

其中江蘇一名被拍片的男侍應更一炮而紅，大批人更專程到他上班的分店。「海底撈」更特意發通報表揚該名侍應，並頒發獎金3,000元人民幣，他受訪表示，「自己不是專業舞者，跳舞只是為了大家能開心，被大家喜歡非常感動。

有侍應坦言壓力大 「這麼忙又要學跳舞」

不過，杭州一間海底撈的侍應坦言，自從「科目三」變熱門，大家壓力其實很大，因為杭州在全國海底撈的生意排前幾名，「這麼忙又要學跳舞，網上的舞又更新很快，根本學不了」。

 

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「科目三」來源各有版本

報道指，「科目三」名稱來源於廣西，每個廣西人都會經歷三場考試，科目一的內容是唱山歌，科目二的內容是嗦米粉，科目三是跳舞。不過，亦有自稱來自廣西的網民，表示對說法未曾聽聞。尚有一種說法指內地考車牌需要經過三輪，至「科目三」過關才能領到車牌。

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