港珠澳大橋遊攻略　景點包括海上橋樑博物館、邂逅中華白海豚等

不知大家去澳門或珠海的時候，有行過港珠澳大橋嗎？現在除了坐車上大橋，還能徒步漫遊打卡！ 12月中旬，港珠澳大橋遊將正式開通，屆時港澳及内地居民就可參團遊覽大橋，從珠海口岸出發，全程約140分鐘，盡覽海天一色的伶仃洋風光。究竟有哪些不容錯過的景點？一起來看看吧。

藍海豚島 中國首個海上橋樑博物館

港珠澳大橋遊的最大亮點之一，非藍海豚島的海上橋樑博物館莫屬。 大家可能對藍海豚島這個名字感到陌生，其實它有另一個為人熟悉的名字，那就是東人工島了。 藍海豚島是最靠近香港的一座人工島，島上坐落着中國首個海上橋樑博物館，建築以「蠔貝」為造型，包含了9個不同主題展廳，透過科技模型與聲光電多媒體技術、機械矩陣光雕動態展示技術、全景式體驗等技術，講述了古今中國橋樑的故事。 此外，更有科普展廳展示港澳珠澳大橋的建設過程，情景式再現大橋沉管隧道「海底穿針」的場景，讓大家近距離感受全球最長跨海大橋所帶來的震撼。

打卡3大特色通航孔橋 巧遇「海上大熊貓」白海豚 登上港珠澳大橋，除了參觀科技感滿滿的海上橋樑博物館，在去往藍海豚島的途中也有不少打卡位等着大家！ 港珠澳大橋上共有3座通航孔橋，分別是有「風帆」造型的九洲橋、「海豚」造型的江海橋，以及「中國結」造型的青州橋，原來它們的造型大有講究。 九洲橋是港珠澳大橋靠近珠海、澳門口岸的通航孔橋，最顯眼的是橋上的兩座橋塔，造型靈感源自風帆，寓意「揚帆遠航，一帆風順」。

江海橋坐落於港珠澳大橋的中間段，橋面竪起3座「海豚塔」，從遠處觀看，就像是三隻躍出水面的大海豚，造型別致，象徵了「人與自然的和諧發展」，宣揚保護海豚及環保理念。

最後的青州橋，是坐落於靠近香港一側的通航孔橋，也是港珠澳大橋最具特色的部分。青州橋有2座「中國結」造型的橋塔，最大的橋孔跨度接近500米，主塔高度接近200米，是港珠澳大橋跨度最大、主塔最高的通航孔橋。

值得一提的是，港珠澳大橋所在的伶仃洋海域是「海上大熊貓」中華白海豚最大的棲息地，如果大家幸運的話，或許還能碰到在水中嬉戲的中華白海豚，相信定會是一個非常珍貴難忘的體驗！