「潮州」 定「潮洲」？　中國「洲」字城市原來得兩個｜神州冷知識

大家見過食店把「潮州打冷」錯寫成「潮『洲』打冷」嗎？在香港乃至海外華人較多的地方，這錯誤不是個例，只是人們很少注意罷了。事實上，中國城市名稱有「州」非常多，用「洲」的卻只有兩個......
文章出處：「當代中國」網站
「州」不是「洲」的簡體字
「洲」和「州」並非繁體字和簡體字關係，惟「州」卻是「洲」的古字，指江河湖泊中的陸地，後來它被引申為行政區劃單位，人們遂新造了「洲」字來表示「水中陸地」，自此「州」和「洲」分途。
古時以「州」為行政單位的地方很多，後來一些地方行政區劃改變，不再是「州」，惟「州」字已融入成為地名，剛才提到的潮州是其中一個。
潮州之名最早見於6世紀隋代，「潮」是該處地臨南海，取「潮水往復」之意，而「州」便是行政區劃單位。正因如此，所以它是「潮州」，不是「潮洲」。
為何潮州的「州」似乎最多寫錯？
沒想到的潮州新特產——婚紗
有網民猜想，潮州傳統美食很出名，食肆招牌或菜譜出現潮州二字的機會，或許比其他地名多，錯字也相應地多，例如香港市面不難找到「潮『洲』打冷」、「潮『洲』粉麵」。當然，不排除有人特意以「洲」為店名......
現今的潮州市人口200多萬，有旅遊、陶瓷等主要行業。
當地還有一個大家可能沒到的支柱產業——婚紗禮服，根據2023年數字，潮州年產婚紗晚禮服2,000多萬件，90%以上出口到全球20多個國家和地區。
說到潮州，很多人又會想到一個類似名稱——潮汕，到底潮州和潮汕是否同一回事呢？其實兩者是有一些不同的，但這是後話。
株洲電力機車產品佔全球20%
此外，剛才提到中國用「洲」字城市只有兩個，第一個是湖南省的株洲市。株洲作為地名已有近千年歷史，它的「洲」源自當地「地瀕湘江，多沙洲」。
現今株洲人口300多萬，「特產」是軌道交通裝備，例如電力機車（火車頭）、地鐵列車等等；當地電力機車產品佔有全球市場20%。
另一個「洲」是內蒙古呼倫貝爾轄下的縣級市滿洲里；該市在中俄邊境線上，距離蒙古國亦很近，有鐵路、公路和航空口岸。
「滿洲」二字是清朝對滿族人的稱呼，而滿州里之名出現於1901年，歷史不算長。
因鐵路而興 邊境小城滿洲里
當時的中國是半殖民地半封建的境況，俄國人強行在中國滿州地區（中國東北）修築中東鐵路，而鐵路進入滿洲後設置的第一個車站，俄語稱「滿洲里亞」，寫成漢語就成了「滿洲里」。
因為有了火車站，這片地方開始發展，而作為車站名的滿洲里亦取代當地原本名稱，變成正式地名，並沿用至今。
滿洲里北接俄羅斯，北京開往莫斯科的超長途客運列車由此出境。該市目前有十多萬人口，還常會看到俄國人，其支柱產業是進出口貿易。
雖然中國沒有其他有「洲」字城市，不過帶「洲」的市轄區、縣、村鎮還是不少，廣東珠海市中心的香洲區，便是有三點水的「洲」。
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