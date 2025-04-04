「潮州」 定「潮洲」？　中國「洲」字城市原來得兩個｜神州冷知識

「州」不是「洲」的簡體字

「洲」和「州」並非繁體字和簡體字關係，惟「州」卻是「洲」的古字，指江河湖泊中的陸地，後來它被引申為行政區劃單位，人們遂新造了「洲」字來表示「水中陸地」，自此「州」和「洲」分途。 古時以「州」為行政單位的地方很多，後來一些地方行政區劃改變，不再是「州」，惟「州」字已融入成為地名，剛才提到的潮州是其中一個。 潮州之名最早見於6世紀隋代，「潮」是該處地臨南海，取「潮水往復」之意，而「州」便是行政區劃單位。正因如此，所以它是「潮州」，不是「潮洲」。 為何潮州的「州」似乎最多寫錯？

沒想到的潮州新特產——婚紗

有網民猜想，潮州傳統美食很出名，食肆招牌或菜譜出現潮州二字的機會，或許比其他地名多，錯字也相應地多，例如香港市面不難找到「潮『洲』打冷」、「潮『洲』粉麵」。當然，不排除有人特意以「洲」為店名...... 現今的潮州市人口200多萬，有旅遊、陶瓷等主要行業。 當地還有一個大家可能沒到的支柱產業——婚紗禮服，根據2023年數字，潮州年產婚紗晚禮服2,000多萬件，90%以上出口到全球20多個國家和地區。 說到潮州，很多人又會想到一個類似名稱——潮汕，到底潮州和潮汕是否同一回事呢？其實兩者是有一些不同的，但這是後話。 株洲電力機車產品佔全球20%

此外，剛才提到中國用「洲」字城市只有兩個，第一個是湖南省的株洲市。株洲作為地名已有近千年歷史，它的「洲」源自當地「地瀕湘江，多沙洲」。 現今株洲人口300多萬，「特產」是軌道交通裝備，例如電力機車（火車頭）、地鐵列車等等；當地電力機車產品佔有全球市場20%。 另一個「洲」是內蒙古呼倫貝爾轄下的縣級市滿洲里；該市在中俄邊境線上，距離蒙古國亦很近，有鐵路、公路和航空口岸。 「滿洲」二字是清朝對滿族人的稱呼，而滿州里之名出現於1901年，歷史不算長。 延伸閱讀：中國城市名 哪一字出現最多？十分一城市有這字！ 因鐵路而興 邊境小城滿洲里