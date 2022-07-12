「火爐」重慶連日高溫 熱到屋頂「甩皮」 巴士站爆玻璃

位列「四大火爐」的重慶熱起來認真唔嘢小！重慶連日高溫超過攝氏40度，有博物館屋頂昨日下午「熱到熔」，大量瓦片滑落地面，還有巴士站廣告位玻璃「熱到爆」，現場一地玻璃碎。

內地「封面新聞」報道，重慶故宮文物南遷紀念館一座建築物屋頂昨日下午有大量瓦片滑落地面，紀念館要即時閉館維修。館方解釋，重慶連日高溫導致1號館屋面隔熱層損壞，瓦片滑落。報道提到，涉事建築物位處江邊，四周非常空曠，無遮無掩，當太陽當空照耀，溫度極易飆升。

多位重慶網民表示身邊玻璃熱到爆

另一邊廂，「重慶同城事」微博指，重慶江北區魚嘴鎮一個巴士站的玻璃前日「直接熱炸了」。多位微博位址顯示在重慶的網民隨即表示，「出門人也差點熱炸了」、「26年來，感覺今年最熱」、「我們小區籃球場的籃筐玻璃也被熱炸了」、「剛剛家裡玻璃炸了」、「我們公司的玻璃門在週六就已經熱炸了」，甚至有人「求雨」，稱「請賜予我們大重慶一場降溫雨吧」。

氣象局：重慶夜間氣溫料達破紀錄33度

中國氣象局旗下「中國天氣」微博指出，副熱帶高壓近日在江浙滬及重慶一帶強勢發展，四川盆地一帶更因地形關係，空氣對流較弱，使得熱量堆積，悶熱難耐，預計今起至周四，上海、江蘇、浙江、安徽、湖北、重慶不止日間「熱得瘋狂」，夜間最低氣溫也超過30度，「全天都熱得難喘息，空調、電扇、涼席能用的降溫神器可以全上陣了」，其中重慶今晚及明晚更可能以33度的最低氣溫打破當地有氣象觀測以來最高夜溫紀錄。