「熊貓鳥」的骰可愛係假象　世上最小猛禽秒殺大獵物

最近有內地網友在野外拍到一種奇特的鳥，全身白胖，臉上還有類似黑眼圈的花紋，模樣可愛。但專家說這種鳥，雖然可愛卻是世界上最小的猛禽，幾秒鐘就能殺死身形比自己大的獵物。

專家表示這種小鳥叫做「白腿小隼」，是國家二級保護動物，因為牠的模樣有點像貓熊，所以人們稱牠為「熊貓鳥」、會飛的「熊貓」。白腿小隼體型和麻雀相仿，卻能獵殺比牠大幾倍的獵物，號稱世界上最小猛禽。還能輕鬆捕食屠夫鳥（伯勞鳥），可見其功力不小。

輕鬆捕食屠夫鳥

熊貓鳥會有這樣的能力，應歸功於牠們擁有強壯的肌肉、剃刀般鋒利的喙和洞穿一切的視力。一般若捉到昆蟲，牠們立即吃掉；若捉到鳥類或青蛙等較大的獵物，則會帶回洞穴與家人同伴一起分享。

據公開資料顯示，白腿小隼棲息於海拔2,000米以下的落葉森林和林緣地區，多見於平原或有樹的低山以及築巢於樹洞。主要以昆蟲、小鳥和鼠類等為食。繁殖期為4月至6月，主要分佈於印度東北部、中國南方、印度北部。