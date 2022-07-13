「王思聰Twitter」指恒豐銀行即將破產？原來全部都係假

Twitter有自稱「萬達集團太子王思聰」的帳號昨晚發布「盛京銀行已經不能提款了，恒豐銀行也破產在即」的推文，引起網民熱議。不過，該帳號並非真正王思聰帳號。王思聰創辦的「普思資本」今日晚上發聲明，強調董事長王思聰「從未在推特上註冊過任何帳號」。

河南村鎮銀行金融風波引發全國關注，另一家銀行、山東「恒豐銀行」亦盛傳「即將破產」。恒豐銀行今日下午在微博發聲明，強調其資產規模已達到1.3萬億元(人民幣，下同)，「各種風險可控，經營態勢穩健向好」，批評部分自媒體轉載「某推特帳號的截圖」，散播「恒豐銀行也破產在即」的嚴重不實言論，擾亂金融秩序，恒豐銀行已採取法律手段維護合法權益。

恒豐銀行全球銀行千強排122

至於恒豐銀行問題，與河南村鎮銀行的問題有點相似，都是有人侵吞銀行巨款，瀕臨破產，但恒豐銀行逾1,400億元壞帳已籍由中央匯金及省政府等斥1,000億元入股後剝離，銀行亦自2018年起整改、重組。根據英國《銀行家》(The Banker)雜誌「2022年全球銀行1000強」，恒豐銀行排第122位，較去年升13位。

輿論建議河南村鎮銀行參考恒豐銀行解決問題

因此，日前有聲音建議，河南方面可借鑑恒豐銀行事件處理問題，認為「河南省這些村鎮銀行共涉及規模400億元。事實上，本案應該能追回上百億元，損失大概在200億元左右，遠低於恒豐銀行的1000億元。河南可以統一管理，以確保這些儲戶的權利。大多數儲戶也比較貪圖高額利息，因此他們可以制定相關政策，並返還本金。這些村鎮銀行合併為一家銀行，受到嚴格監管，繼續開展業務」。

河南當局將自周五起向涉事村鎮銀行帳外業務客戶本金分批先行墊付，首批對象為單一銀行單人金額5萬元以下的客戶，5萬元以上的另行安排，而「對於額外渠道獲取高息或涉嫌違法和犯罪的資金，暫不墊付」。此外，涉事的河南禹州新民生村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行，均在本月4日發布幾乎一樣的公告，稱近日召開了董事會、監事會，選舉產生了新的董事長、監事長，通過了高級管理人員名單。